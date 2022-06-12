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Открыта регистрация участников VII Центрального-Азиатского конкурса короткометражных фильмов «Снять за 48 часов»
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Сегодня в 10:40

Открыта регистрация участников VII Центрального-Азиатского конкурса короткометражных фильмов «Снять за 48 часов»

В 2022 году в странах Центральной Азии в седьмой раз пройдет киноконкурс «Снять за 48 часов». Участникам предстоит создать короткометражные фильмы — от сценария до монтажа — за двое суток. Затем конкурсные фильмы будут показаны в кинотеатрах.

48 Hour Film Race — это ежегодное соревнование команд кинематографистов из Центральной Азии. Подать заявку может любой заинтересованный гражданин Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана. В конкурсе участвуют и побеждают как профессионалы, так и любители.

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По условия конкурса, участники за 48 часов должны создать короткометражный фильм продолжительностью до четырех минут. В момент старта конкурса команды получают Творческое задание, которое должно стать отправной точкой для создания фильма. Творческое задание состоит из двух предметов, фразы и персонажа, которые должны появиться в каждом фильме.

В 2022 году конкурс стартует 9 июля. Команды получат задание в 10.00 по времени Алматы. Работы, созданные в рамках конкурса, пройдут два уровня отбора: шорт-лист топ-48 работ и итоговое голосование международного жюри. Все фильмы, выполненные с соблюдением условий, будут показаны в кинотеатрах и опубликованы на YouTube-канале конкурса.

Партнером конкурса является New York Film Academy. Победитель в номинации «Лучший фильм» отправится в Нью-Йорк на интенсивный курс по фильммейкингу продолжительностью один месяц. Победители в номинациях «Лучший студенческий фильм» и «Лучший любительский фильм» получат бесплатные онлайн-стипендии NYFA по направлениям на выбор: кинорежиссура, сценарное мастерство, продюсирование, монтаж/постпродакшн, операторское мастерство и т.д.

Регистрация участников продлится до 7 июля, зарегистрировать команду необходимо по ссылке: 48hourfilmrace.com

Помимо основных номинаций, также будут определены победители в жанровых номинациях: «Лучшая комедия», «Лучший экшн», «Лучшая драма/мелодрама», «Лучший хоррор/триллер», «Лучшая научная фантастика/фэнтези» и «Лучший музыкальный/экспериментальный фильм».

Конкурс для любителей, студентов и профессиональных кинематографистов проводится с 2015 года при поддержке Дипломатической миссии США в Казахстане.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.