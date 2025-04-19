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От клининга до доставки: сервисы, которые делают жизнь в Баку проще
Город Баку

09.04.2025

От клининга до доставки: сервисы, которые делают жизнь в Баку проще

Подготовили обзор ключевых сервисов, которые помогут сэкономить время и создать комфортные условия для жизни в столице Азербайджана.


Доставка продуктов и еды


Сервисы доставки — это отличный способ получить свежие продукты или вкусные блюда, не выходя из дома. В Баку работают как международные, так и локальные платформы, предоставляющие экспресс-доставку из ресторанов и супермаркетов.

— Bolt Food, @boltfood_az — быстрая доставка блюд из лучших ресторанов города

— Wolt, @wolt.azerbaijan — международный сервис, известный своей оперативностью

— Glovo, @lifeatglovo — универсальный сервис доставки продуктов и готовых блюд

— Express Kargo, @expresskargo.az — локальная платформа с выгодными условиями и широким ассортиментом.


Такси


Благодаря современным агрегаторам можно легко передвигаться по городу, выбирая удобный тариф и класс автомобиля. Многие сервисы предлагают возможность безналичной оплаты и отслеживания маршрута в реальном времени:

— Bolt, @bolt.az — популярный сервис такси с комфортными условиями

— Yango, @yango.az — надежный агрегатор с гибкой системой тарифов

— Uber, @uber_aze — сервис с акцентом на качество обслуживания.


Связь и интернет


Мобильная связь и быстрый интернет — неотъемлемая часть современной жизни. В Баку работают ведущие операторы, предлагающие разнообразные тарифы и услуги:

— Azercell, @azercell — национальный оператор с широким покрытием

— Bakcell, @bakcell — один из лидеров рынка мобильной связи

— Nar Mobile, @nar_official — популярный выбор для молодежи и бизнес-клиентов

— Aztelekom, @aztelekom_llc — провайдер высокоскоростного интернета и цифровых услуг.


Развлечения и спорт


Баку предлагает множество возможностей для активного отдыха, спорта и развлечений. В городе работают современные торговые центры, концертные площадки и семейные парки:

— Deniz mall, @denizmall_official — один из крупнейших торгово-развлекательных центров столицы

— 28 Mall, @mall28_official — современный центр с магазинами, ресторанами и кинотеатром

— Baku Crystal Hall, @baku_crystal_hall — место проведения концертов и спортивных мероприятий мирового уровня

— Baku Boulevard, @baku.boulevard — знаменитая набережная для прогулок и активного отдыха

— Sky Park, @skypark.baku — батутный и веревочный парк.


Коворкинги


В условиях динамичного ритма жизни удобно иметь доступ к комфортабельным рабочим пространствам. В Баку работают как классические коворкинги, так и специализированные площадки для бизнеса:

— Open Space, @openspace.coworking — коворкинг для стартапов и креативных специалистов

— Colab, @colab.az — современное пространство с удобной инфраструктурой

— Rooms, @roomscoworkingbaku — комфортный коворкинг для фрилансеров и компаний

— Work Lab, @worklab.az — рабочее пространство, адаптированное под любые бизнес-задачи.


Клининговые услуги


Профессиональный клининг — идеальный вариант для тех, кто хочет поддерживать порядок и чистоту без лишних усилий. В Баку доступны как разовые услуги, так и регулярное обслуживание:

— Clean Lab, @cleanlab.temizlik — комплексная уборка квартир и офисов

— Cleaning, @temizlik_xidmeti_cleaningbaku — надежный партнер для клининговых работ с использованием экологичных средств

— Green Cleaning , @greencleaning.az — экспресс-уборка для тех, кто ценит свое время.

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