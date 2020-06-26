Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/181/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/1813b46db4d0512205a8ecb02f7495fb.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
ot-kakih-vyplat-osvobozhdayutsya-kazahstancy-v-2020-godu
От каких выплат освобождаются казахстанцы в 2020 году
93
/
/

Сегодня в 10:54

От каких выплат освобождаются казахстанцы в 2020 году

Какие изменения в сфере кредитования и налогообложения произошли в 2020 году:

— продлить отсрочку по кредитам или рефинансировать долг можно будет до 15 сентября 2020 года. С 16 июня по 15 сентября кредитные организации по каждому предпринимателю будут оценивать его финансовое состояние, влияние ЧП и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления. При ухудшении будут предложены направления поддержки — предоставление отсрочки или рефинансирование кредита

— налог на транспорт перенесут на 1 апреля. Сроки уплаты налога на транспорт будут перенесены с 31 декабря 2020 года на 1 апреля 2021 года

— плановых налоговых проверок не будет до 2021 года. До конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса.

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#казахстан #бизнес #кредит #налоги
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Forte Bank изменил режим работы в отделениях
725
Air Max 2090: кроссовки будущего от Nike
838
Чемпионат Азии по киокушинкай-кан каратэ пройдет в Астане
1231