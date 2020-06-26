От каких выплат освобождаются казахстанцы в 2020 году

Какие изменения в сфере кредитования и налогообложения произошли в 2020 году:



— продлить отсрочку по кредитам или рефинансировать долг можно будет до 15 сентября 2020 года. С 16 июня по 15 сентября кредитные организации по каждому предпринимателю будут оценивать его финансовое состояние, влияние ЧП и карантина на финансово-хозяйственную деятельность и перспективы восстановления. При ухудшении будут предложены направления поддержки — предоставление отсрочки или рефинансирование кредита



— налог на транспорт перенесут на 1 апреля. Сроки уплаты налога на транспорт будут перенесены с 31 декабря 2020 года на 1 апреля 2021 года



— плановых налоговых проверок не будет до 2021 года. До конца года не будут проводиться новые плановые налоговые проверки для субъектов всех категорий бизнеса.

