От Headspace до Medito: 8 приложений для медитации

Медитация давно вышла за пределы ретритов и студий — сегодня для практики достаточно смартфона. Рынок приложений огромный, в нем легко потеряться. Собрали восемь рабочих вариантов для разных целей и уровней: от первого знакомства с практикой до ежедневной работы со сном и тревожностью.

iOS, Android, Web 12,99 доллара в месяц или 69,99 доллара в год до 14 дней бесплатно

Лучший выбор для тех, кто только начинает знакомство с практикой. Курсы построены по принципу от простого к сложному, анимации объясняют концепции без воды, а SOS-медитации от одной до трех минут закрывают острые моменты тревоги или стресса. В 2024-2025 годах Headspace добавил AI-собеседника Ebb — он подстраивает медитации под текущее настроение, можно говорить с ним голосом или текстом.

Calm, calm.com

iOS, Android, Web, Apple Watch 14,99 доллара в месяц или 69,99 доллара в год, семь дней бесплатно

Один из двух мировых лидеров категории. Более 300 Sleep Stories, саундскейпы, медитации с гидом, дыхательные упражнения и ежедневные сессии, контент обновляется каждую неделю. Особенность — голоса знаменитостей в историях для сна: среди них Cillian Murphy, Stephen Fry, Harry Styles, Idris Elba и Kate Winslet. Подходит тем, кто работает со сном и хроническим стрессом. Интерфейс на английском языке.

iOS, Android, Web бесплатно, MemberPlus от 9,99 доллара в месяц или 59,99 доллара в год

Бесплатная библиотека включает более 100 000 медитаций и в общей сложности более 300 000 материалов: лекций, подкастов и музыкальных треков. Дополнительно есть таймер для самостоятельной практики, живые сессии с учителями со всего мира и сообщество практикующих. Победитель в номинации «Приложение года» по версии TIME и Women's Health. Подписка MemberPlus открывает офлайн-доступ, расширенный плеер и полную библиотеку курсов. Подходит и новичкам, и опытным практикам.

iOS, Android бесплатно, Premium от 59,99 доллара в год

Meditopia предлагает более 1000 медитаций на 12 языках — один из немногих вариантов с контентом на русском, что удобно для тех, кто не готов к практике на английском. Темы: тревожность, сон, самооценка, отношения, звуки природы. Особенность — локализация: материалы для разных стран собираются с местными психологами и учителями медитации, а не переводятся с английского машинным способом. Офлайн-режим доступен с Premium-подпиской.

iOS, Android бесплатная версия, подписка от 9,99 доллара в месяц

Отдельное приложение в семействе BetterMe — основанная на CBT-подходах платформа для работы с ментальным здоровьем. Ежедневный план включает задания на утро, день и вечер. Дополнительно истории для сна, звуки для расслабления и трехминутные дыхательные сессии. Хороший вариант для тех, кто хочет встроить медитацию в более широкую программу заботы о здоровье.

Healthy Minds Program, tryhealthyminds.org

iOS, Android бесплатно

Приложение создано некоммерческой организацией Humin на основе четырех десятилетий нейронаучных исследований под руководством доктора Ричарда Дэвидсона из Висконсинского университета. До 600 дней бесплатной практики — подписки нет, только добровольные пожертвования. Каждая серия чередует практику и обучение: короткие подкаст-уроки объясняют, что происходит во время медитации и почему это работает. Есть микромедитации от одной до двух минут и сессии для активного режима, их можно слушать на прогулке или во время домашних дел. В 2024 году приложение признано лучшим в категории по версии Healthline, The New York Times Wirecutter, Vogue и Sports Illustrated. Интерфейс на английском языке.

iOS, Android бесплатно

Никакого пробного периода, никакого премиум-уровня — каждая медитация бесплатна навсегда. Medito создан некоммерческим фондом Medito Foundation в Нидерландах с единственной целью: сделать практику осознанности доступной для всех. В приложении guided-медитации, курсы, дыхательные упражнения, истории для сна, офлайн-режим и трекер прогресса. Есть семидневный стартовый курс для новичков и 30-дневные челленджи для тех, кто хочет выработать привычку. Код приложения открытый, в нем нет рекламы и сбора пользовательских данных. Более четырех миллионов пользователей в 190+ странах. Интерфейс на английском языке.

Android полный набор курсов, iOS бесплатно, с подпиской

Российское приложение, основная цель которого — не просто медитации, а воспитание полезных привычек через трекер. На Android доступны три курса: «Медитация для начинающих», «Бодрое утро» и «Любовь к себе», небольшая библиотека звуков и музыки, четыре истории на ночь и несколько антистресс-практик. Уроки открываются по одному в день, помогает не перегружаться и выстраивать регулярную практику. На iOS отдельный продукт «Медитация сна» с одним бесплатным курсом.