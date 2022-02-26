От бытовой химии до масел: 10 брендов косметики, которую создают в Центральной Азии

Косметика made in Kazakhstan, Kyrgyzstan and Uzbekistan набирает обороты и, возможно, в скором времени не будет уступать мировым гигантам. Поэтому важно знать, какие отечественные бренды вы можете поддержать уже сейчас. Рассказываем о компаниях в Центральной Азии, которые выпускают косметику под собственным брендом.







Molecule — казахстанский бренд, который занимается производством крафтовой косметики. Компания выпускает натуральные мыла, скрабы, соли для ванн, гейзеры и не только. Вы можете приобрести подарочные наборы по адекватным ценам, а главное — порадовать себя косметикой из натуральных компонентов.





Бренд, который развивает предприниматель из столицы Лаура Галиева, работает по принципу: ничего лишнего, только работающие формулы. Продукция не содержит силиконов, парабенов и других вредных компонентов. В состав входят бережные вещества по типу ПАВов. Немаловажным фактором стала любовь бренда к окружающей среде. Продукты не тестируются на животных, а использованные флаконы перерабатываются.





Zere Pure Beauty, @zere_purebeauty

Еще один из казахстанских брендов вышел на рынок в 2017 году. За это время успел завоевать доверие покупателей. Косметические масла делаются вручную, бренд использует только натуральные компоненты. Также стоит отметить, что продукция сертифицирована. С помощью масел, как заявляет основатель компании Зере, можно отрастить длинные, густые волосы и ресницы.





Уходовая косметика и кисти для макияжа от @blssm.beauty

Алика — бьюти-блогер и предприниматель, руководит магазином W Key в Алматы и Нур-Султане. Но на этом девушка не останавливается. В прошлом году она совместно с корейским брендом Village 11 Factory выпустила свою серию уходовой косметики Derma Clear B5 Cica. В набор входят пенка для умывания, тоник и крем для лица на основе центеллы.

Также девушка создала свои кисти и спонжи для макияжа.

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Известный бренд, который на рынке уже больше 20 лет. Косметика создана по уникальным рецептурам на основе сборов, экстрактов и вытяжек растений высокогорья и с учетом местного климата. Широкий ассортимент бренда позволил им разработать десять комплексных программ ухода за разными типами кожи.





Казахстанское предприятие, созданное в 2010 году. Специализируется на продаже и производстве бытовой химии, косметических товаров по уходу за кожей и телом. Разработка продукции велась совместно с компанией ROER Research& Innovative. Бренд уделяет внимание экологии и использует только европейское сырье. Вы можете приобрести средства для мытья посуды, стекол, полок и стен, а также шампуни и жидкие мыла.





Наталья и Павел — мыловары. Они занимаются созданием натуральной и полезной косметики для тела ручной работы. За все годы работы Alatau Organic сварили больше тонны мыла, взбили несколько десятков килограмм суфле для тела и скрабов, а соль, которую они смешали, можно мерить ведрами.

У предприятия широкий ассортимент товаров, среди которых твердые и жидкие шампуни, воск для кутикулы, масла для тела и многое другое. Для их создания используются только натуральные компоненты и натуральные запахи. К примеру, ягодный скраб содержит молотые ягоды, красную глину, тростниковый сахар, а мыло с аминокислотами от мимических морщин растворяется в шелке.





Home Spa, @home__spa

Анастасия основала бренд эко-косметики ручного производства в 21 год. По словам предпринимателя, ей нравится радовать девушек натуральной продукцией. Среди представленных товаров — соль для ванны, массажное мыло, баттер для тела, пралине и другое. При первом заказе вы получаете эксклюзивный подарок. Доставку осуществляют по всему миру, а выбрать продукт можно у них на странице в Instagram.





Натуральная косметика из Узбекистана предлагает девушкам широкий ассортимент по уходу за телом и кожей. Попробуйте гидролат розмарина для балансирования, тонизирования и очищения кожи, органическое масло кокоса, которое используется для лица, волос и тела. У бренда есть свой магазин. Они осуществляют доставку по всему Узбекистану.





One Village One Product, @ovop.kg

One Village One Product создает натуральную косметику и еду в Кыргызстане. Производством товаров занимаются женщины в регионах страны. На их страничке предоставлен каталог товаров, среди которых есть скрабы, настойки, натуральные масла, бальзамы для губ и кремы. Покупая продукты OVOP, вы поддерживаете малый бизнес жителей регионов Кыргызстана.