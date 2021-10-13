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  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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От Африки до Японии. Блогеры из ЦА о жизни в экзотических странах
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Сегодня в 19:56

От Африки до Японии. Блогеры из ЦА о жизни в экзотических странах

Айдана, @itsflymoon

Количество подписчиков: 57 800

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Южная Корея — страна прогрессивных технологий и одна из лидирующей в сфере шоу-бизнеса. Побывать там без виз и перелетов, можно зайдя в блог Айданы, она расскажет о своем опыте обучения в корейских вузах и об отношениях с корейцами.


Карина Шерер, @karina.sherer

Количество подписчиков: 382 000

karinasherer.jpg

Карина — фэшн-блогер и стилист из Казахстана, которая живет на острове Бали. В блоге, помимо контента о моде и красоте, она также делится опытом жизни на острове, пейзажами и особенностями островитянской жизни.


Чолпон Улугбек, @chopkaa

Количество подписчиков: 51 000

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Лайфстайл, блогер из Кыргызстана Чолпон проживает со своим мужем и детьми в Южной Африке. В прошлом, будучи стюардессой, она встретила своего будущего мужа — француза, и сейчас они вместе воспитывают детей в Солнечной Африке.


Сауле, @kazakhaussie

Количество подписчиков: 93 200

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Встретив свою любовь, супруга австралийца Джастина Сауле, переехала в Австралию, где она сейчас живет и растит троих дочерей. В блоге она рассказывает об австралийских буднях, культурных сходствах и различиях, а также практикует английский в сторис.


Айдай Алмазбекова, @aidaidiamond

Количество подписчиков: 80 500

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Девушка родом из Кыргызстана, получив грант на обучение в Южной Корее, переехала и теперь строит свою жизнь в этой стране. Получив высшее образование в одном из лучших вузов Южной Кореи, Айдай нашла работу и вышла замуж за корейца. Эта корейско-кыргызская пара известна многим, они ведут блог и YouTube канал о совместной жизни и работе.


Фариза, @bonik21

Количество подписчиков: 14 900

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Девушка из Узбекистана, которая живет в Малайзии уже 11 лет, рассказывает о своей семье, материнстве, жизни в джунглях и многом другом.


Асель Минагава, @asel.minagawa

Количество подписчиков: 167 000

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Блог мамы японо-кыргызской семьи. Асель делится опытом материнства, рассказывает о здоровье, жизни и менталитете, культуре и традициях японцев, которых они придерживаются на протяжении столетий и их семейных обычаях.


Алтынай, @altysh.korea

Количество подписчиков: 38 800

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Алтынай родом из Кыргызстана, вышла замуж за корейца, создав в Южной Корее семью. В своем блоге она рассказывает о стране и воспитании детей с юмором, работе своего мужа в сфере кинематографа и делится семейными традициями корейцев.

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