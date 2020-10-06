Основатель сети ресторанов «Пинта» о том, сколько стоит открыть пивной ресторан и что для этого нужно

Юрий Негодюк, 48 лет, город — Алматы, ресторатор, @y.n.kz​

Я начал ресторанную деятельность в 1996 году с позиции официанта. Дорос до управляющего сети Ross City Restaurants, потом ушел работать управляющим в компанию «Евросеть». В 2008 году я решил открыть бизнес — это была первая «Пинта».

Когда я ушел работать в «Евросеть», понял, что ресторанное дело — это мое, мне нравится, что я могу создавать и менять продукт, влиять на него. Если вы решаете открыть свое дело, необходимо видеть в нем призвание и фанатично его любить. Перед тем как открыть ресторан, лучше попробовать поработать в таком бизнесе, изучить кухню изнутри.

Как открыть пивной ресторан



Первый ресторан я открывал с партнерами, на открытие потребовалось порядка 30 000 $. Мы нашли готовое помещение, где до этого уже был ресторан, который мы своими силами привели в порядок и сделали минимальный ремонт. Первые три года мы ничего не зарабатывали, только вкладывали в развитие ресторана. Всего в первый ресторан мы вложили 50 000 $.

Сейчас на открытие одного ресторана «Пинта» уходит 60 000 000 тенге, так как это уже сеть и нужно придерживаться общей концепции заведений.





Многое зависит от того, какое помещение вы берете для ресторана. Это может быть новое помещение с черновой отделкой, где все необходимо делать с нуля, или помещение, где раньше уже был ресторан, там проведены все коммуникации и есть минимальный ремонт, и достаточно просто перекрасить стены и поменять лампочки.

Когда вы берете помещение в аренду, важно составить грамотный договор, чтобы было проще работать и не было скрытых расходов. В этот момент важно не экономить на юристе.

Если вы хотите приобрести помещение и в нем открыть ресторан, то здесь нужно разделять два бизнеса — общепит и работу с коммерческой недвижимостью. Если вы открываетесь в собственном помещении, ваша прибыль с общепита должна быть не 10%, а 20%, так как 10% от прибыли должны уходить вам на оплату аренды.

Локация для ресторана очень важна. Для демократичного сегмента, а пивной ресторан — это демократичный сегмент, важно, чтобы заведение было недалеко от дома или работы гостя. Посадочных мест должно быть не меньше 100. Такой ресторан будет давать около 15 000 000 — 20 000 000 тенге товарооборота и 10-15% прибыли.

Покупать для запуска нового заведения лучше б/у оборудование, так можно сэкономить до 30% расходов, но если вам необходимо высокотехнологичное оборудование, лучше брать новое. В хорошем ресторане обычно инвестиции в оборудование занимают около 100 000 $.





Расходы на открытие ресторана:

15-20% — покупка оборудования

15-20% — строительно-монтажные работы

15-20% — отделочные работы и мебель

5%-10% — малоценное оборудование

30% — юридические, бухгалтерские и маркетинговые расходы

10%-15% — расходы на зарплату, аренду, закуп.

Когда открываете первый ресторан, вы должны сами стать его директором, чтобы понимать, как это все работает, нанимать команду и организовывать процесс. Только так ресторанный бизнес может получиться.

Прежде чем запускать бизнес, нужно составить правильный бизнес-план. Частая ошибка — это расчет количества потенциальных гостей. Лучше делать пессимистичный план, а потом порадоваться, если он будет лучше.

Если три месяца ресторан работает в минус, это нормально, но минус должен каждый месяц сокращаться. Если через полгода вы так и не начали зарабатывать, нужно закрываться.

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