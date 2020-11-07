Основатель Grants.kz о том, как развивать нишевые медиа в Казахстане и о покупке The Tech

Исмаил Хасанов, 28 лет, город — Нур-Султан, медиа-консультант
О себе и карьере
Я родился в городе Алматы, в обычной семье. Когда мне было три года, мы переехали в Токмак, а оттуда в Бишкек, где я учился до девятого класса в КТЛ имени Чингиза Айтматова. В Алматы я окончил Университет имени Сулеймана Демиреля. Я учитель английского и французского языков. В то время как мои одноклассники увлекались драками и школьным рэкетом, я увлекался учебой, литературой, вел спортивную колонку и даже трансляции матчей. А в университете занимался дебатами, благотворительностью и был участником дипломатического кружка.
После окончания вуза открыл свою школу английского языка, которую впоследствии закрыл. Мне всегда был интересен PR, маркетинг и создание контента. Моя история с контентом началась еще со школы, я всегда что-то писал, где-то публиковался, стажировался в роли копирайтера в разных компаниях. После того как я закрыл языковую школу, работал в Salem Social Media, а потом меня пригласили в МФЦА, где я занимался PR, маркетингом, созданием контента, ивентами. Так я и оказался в Астане.
О Grants.kz
Когда у меня была языковая школа, мне часто задавали вопросы: «Как поступить за рубеж? Есть ли какие-то стипендии для поступления?». Я каждому рассказывал, что есть различные стипендиальные программы в вузах в разных странах. Чтобы найти такие программы нужно желание, интернет и знание английского языка. Потом я понял, что не могу каждому все это рассказывать, уделять столько времени и открыл страничку VK для учеников. Со временем тема становилась интересна более широкой аудитории, у нас появился Instagram и Telegram-канал. Раньше это были просто полезные страницы об образовании и стажировках за рубежом, но в 2020 году я понял, что Grants.kz — это медиа, пусть и в социальных сетях. Нас цитируют, у нас появились рубрики и даже мини-интервью.
Долгое время Grants.kz развивался за счет моих личных средств, только в прошлом году он начал самоокупаться. Если бы у нас раньше было больше денег и возможностей, думаю, сегодня у Grants.kz была бы намного большая аудитория.
В этом проекте меня вдохновляет, что ребята благодаря нам поступают за рубеж, получают стажировки в разных странах. Мы лидеры в нашей нише не только в Казахстане, но и в СНГ.
В прошлом месяце я продал долю Grants.kz Бакдаулету Исаеву. Сейчас я остаюсь партнером, принимаю определенные решения, но уже не участвую в операционной деятельности.
О The Hasper
В самом начале это был Telegram-канал про маркетинг, где я делился своими кейсами, описывал чужие, кого-то хвалил, кого-то ругал. Тогда в Казахстане Telegram еще не был так популярен. В начале 2019 года я переформатировал канал в музыкальный, так как больше не хотел писать о маркетинге. Набрал команду, и мы начали писать о музыке, кино и медиа. Моя команда больше года работала бесплатно, на интересе. Сейчас все те, кто остался со мной, могут зарабатывать, так как я привлек частные инвестиции.
The Hasper — это мой личный интерес, мне некуда было деть свои мысли о музыке, а музыка всегда присутствовала в моей жизни. С мамой мы слушали Земфиру, с папой группу «Кино», а с папиным водителем шансон. В какой-то момент я начал понимать, где хорошая музыка, а где нет. Еще я увлекался рэпом, писал тексты и даже биты, но понял что для этого мне не хватает таланта.
Мы пишем о тех, кого считаем достойными, чтобы о них узнало как можно больше людей. Сейчас это артисты и музыканты новой волны Казахстана. Но я не вмешиваюсь в контент авторов, со мной чаще всего не согласовывают темы и сами тексты. Люди пишут о том, что интересно им. Мне бы хотелось, чтобы артисты хотели попасть в наши обзоры.
60% контента о хип-хопе и рэп-индустрии — это мне близко, 40% — другие жанры музыки, кино, сериалы и творчество. У нас сейчас 30 000 подписчиков в Instagram и 4000 в Telegram. Это не много для нишевого проекта, но я предпочитаю медленный, но стабильный рост. У меня есть чувство, что это проект, которым я буду заниматься на протяжении всей жизни. В будущем хочу учредить свою музыкальную премию, аналог премии Grammy. Готов инвестировать личное время и деньги.
The Hasper зарабатывает ровно столько, сколько необходимо, чтобы окупить затраченное время, которое мы в него вкладываем. В планах запуск сайта, уже есть прототип и дизайн, осталась только верстка.
The Hasper — еще не медиа. Медиа — это вид бизнеса, который зарабатывает. Когда я пойму, что The Hasper больше не дотируется мной и я получаю заработок, равный моему заработку на основной работе, тогда я скажу что это медиа.
О The Tech
The Tech мне нравился с первого дня открытия, за Маратом Шакеном я следил со студенчества. Он был единственным человеком, который регулярно и последовательно писал о технологиях. Когда я предложил ему продать мне The Tech, он согласился, так как планировал выходить из проекта.
Я доверяю Марату, тому, как он подходит к делу. The Tech всегда развивался органически, без агрессивного продвижения. Сейчас там хорошая аудитория, которой интересна тема технологий.
Мы планируем расширять темы в The Tech. Будем писать о военных технологиях, кибербезопасности, автомобильных и биотехнологиях. Я планирую, что вложенные в The Tech деньги окуплю в течение года, а на прибыль мы выйдем через три-четыре месяца. Немного изменится прайс на рекламу и формат взаимодействия, но для постоянных партнеров условия останутся такими же.
О будущем
Сейчас над всеми проектами работает около 15 человек: у нас 3 действующих проекта, остальные в разработке. В будущем я хочу открыть небольшой холдинг с несколькими нишевыми медиа о технологиях, образовании, музыке, автомобилях, экономике и военной промышленности.
Если вы хотите собственное медиа, лучше всего для начала получить опыт работы в этой сфере. Повариться в этой теме, продать свою первую статью. После этого появятся мысли, как развиваться дальше.