Основатель Grants.kz о том, как развивать нишевые медиа в Казахстане и о покупке The Tech

О себе и карьере



О Grants.kz

О The Hasper

О The Tech

О будущем

На прошлой неделе Марат Шакен на своих страницах в социальных сетях рассказал о том, что продал проект The Tech Исмаилу Хасанову, основателю популярного проекта Grants.kz. Мы поговорили с Исмаилом и узнали о его нишевых медиа-проектах подробнее.Когда мне было три года, мы переехали в Токмак, а оттуда в Бишкек, где я учился до девятого класса в КТЛ имени Чингиза Айтматова. В Алматы я окончил Университет имени Сулеймана Демиреля. Я учитель английского и французского языков. В то время как мои одноклассники увлекались драками и школьным рэкетом, я увлекался учебой, литературой, вел спортивную колонку и даже трансляции матчей. А в университете занимался дебатами, благотворительностью и был участником дипломатического кружка.Мне всегда был интересен PR, маркетинг и создание контента. Моя история с контентом началась еще со школы, я всегда что-то писал, где-то публиковался, стажировался в роли копирайтера в разных компаниях. После того как я закрыл языковую школу, работал в Salem Social Media, а потом меня пригласили в МФЦА, где я занимался PR, маркетингом, созданием контента, ивентами. Так я и оказался в Астане.Я каждому рассказывал, что есть различные стипендиальные программы в вузах в разных странах. Чтобы найти такие программы нужно желание, интернет и знание английского языка. Потом я понял, что не могу каждому все это рассказывать, уделять столько времени и открыл страничку VK для учеников. Со временем тема становилась интересна более широкой аудитории, у нас появился Instagram и Telegram-канал. Раньше это были просто полезные страницы об образовании и стажировках за рубежом, но в 2020 году я понял, что Grants.kz — это медиа, пусть и в социальных сетях. Нас цитируют, у нас появились рубрики и даже мини-интервью.Если бы у нас раньше было больше денег и возможностей, думаю, сегодня у Grants.kz была бы намного большая аудитория.В этом проекте меня вдохновляет, что ребята благодаря нам поступают за рубеж, получают стажировки в разных странах. Мы лидеры в нашей нише не только в Казахстане, но и в СНГ.В прошлом месяце я продал долю Grants.kz Бакдаулету Исаеву. Сейчас я остаюсь партнером, принимаю определенные решения, но уже не участвую в операционной деятельности.Тогда в Казахстане Telegram еще не был так популярен. В начале 2019 года я переформатировал канал в музыкальный, так как больше не хотел писать о маркетинге. Набрал команду, и мы начали писать о музыке, кино и медиа. Моя команда больше года работала бесплатно, на интересе. Сейчас все те, кто остался со мной, могут зарабатывать, так как я привлек частные инвестиции.С мамой мы слушали Земфиру, с папой группу «Кино», а с папиным водителем шансон. В какой-то момент я начал понимать, где хорошая музыка, а где нет. Еще я увлекался рэпом, писал тексты и даже биты, но понял что для этого мне не хватает таланта.Сейчас это артисты и музыканты новой волны Казахстана. Но я не вмешиваюсь в контент авторов, со мной чаще всего не согласовывают темы и сами тексты. Люди пишут о том, что интересно им. Мне бы хотелось, чтобы артисты хотели попасть в наши обзоры.У нас сейчас 30 000 подписчиков в Instagram и 4000 в Telegram. Это не много для нишевого проекта, но я предпочитаю медленный, но стабильный рост. У меня есть чувство, что это проект, которым я буду заниматься на протяжении всей жизни. В будущем хочу учредить свою музыкальную премию, аналог премии Grammy. Готов инвестировать личное время и деньги.В планах запуск сайта, уже есть прототип и дизайн, осталась только верстка.Медиа — это вид бизнеса, который зарабатывает. Когда я пойму, что The Hasper больше не дотируется мной и я получаю заработок, равный моему заработку на основной работе, тогда я скажу что это медиа.Он был единственным человеком, который регулярно и последовательно писал о технологиях. Когда я предложил ему продать мне The Tech, он согласился, так как планировал выходить из проекта.The Tech всегда развивался органически, без агрессивного продвижения. Сейчас там хорошая аудитория, которой интересна тема технологий.Я планирую, что вложенные в The Tech деньги окуплю в течение года, а на прибыль мы выйдем через три-четыре месяца. Немного изменится прайс на рекламу и формат взаимодействия, но для постоянных партнеров условия останутся такими же.В будущем я хочу открыть небольшой холдинг с несколькими нишевыми медиа о технологиях, образовании, музыке, автомобилях, экономике и военной промышленности.Повариться в этой теме, продать свою первую статью. После этого появятся мысли, как развиваться дальше.