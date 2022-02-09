«Оскар-2022» объявил номинантов

Американская киноакадемия объявила номинантов на премию в 2022 году. Больше всего номинаций — 12, получил фильм «Власть пса» австралийской постановщицы Джейн Кэмпион. На втором месте «Дюна» Дени Вильнева, претендующая на десять наград, фильмы «Вестсайдская история» и «Белфаст» представлены в семи номинациях.
Все номинации:
Лучший фильм
«Белфаст»
«Кода»
«Не смотрите наверх»
«Сядь за руль моей машины»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Лакричная пицца»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Вестсайдская история».
Лучший режиссер
Кеннет Брана, «Белфаст»
Рюсукэ Хамагути, «Сядь за руль моей машины»
Пол Томас Андерсон, «Лакричная пицца»
Стивен Спилберг, «Вестсайдская история»
Джейн Кэмпион, «Власть пса».
Лучший актер
Хавьер Бардем, «В роли Рикардо»
Бенедикт Камбербэтч, «Власть пса»
Дензел Вашингтон, «Трагедия Макбета»
Эндрю Гарфилд, «Тик-так, бум!»
Уилл Смит, «Король Ричард».
Лучшая актриса
Джессика Честейн, «Глаза Тэмми Фэй»
Оливия Колман, «Незнакомая дочь»
Пенелопа Круз, «Параллельные матери»
Николь Кидман, «В роли Рикардо»
Кристен Стюарт, «Спенсер: Тайна принцессы Дианы»
Лучшая актриса второго плана
Джесси Бакли, «Незнакомая дочь»
Ариана Дебоуз, «Вестсайдская история»
Джуди Денч, «Белфаст»
Кирстен Данст, «Власть пса»
Анжаню Эллис, «Король Ричард»
Лучший актер второго плана
Дж. К. Симмонс, «В роли Рикардо»
Трой Костур, «Кода»
Киаран Хайндс, «Белфаст»
Джесси Племонс, «Власть пса»
Коди Смит-Макфи, «Власть пса».
Лучший адаптированный сценарий
«Дюна»
«Кода»
«Сядь за руль моей машины»
«Незнакомая дочь»
«Власть пса».
Лучший оригинальный сценарий
«Белфаст»
«Король Ричард
«Лакричная пицца»
«Не смотрите наверх»
«Худший человек на свете».
Лучший иностранный художественный фильм
«Побег»
«Рука бога»
«Сядь за руль моей машины»
«Лунана»
«Худший человек на свете».
Лучший анимационный фильм
«Энканто»
«Лука»
«Митчеллы против машин»
«Райя и последний дракон»
«Побег».
Лучший короткометражный анимационный фильм
«Робин»
«Стеклоочиститель»
«БоксБалет»
Bestia
Affairs of the Art.
Лучший документальный фильм
«Вознесение»
«Аттика»
«Побег»
«Лето Соула»
«Текст в огне».
Лучший документальный короткометражный фильм
«Отведи меня домой»
«Королева баскетбола»
«Три песни для Беназир»
Audible
When We Were Bullies.
Лучший короткометражный фильм
Ala Kachuu — Take and Run
The Dress
The Long Goodbye
On My Mind
Please Hold.
Лучшая операторская работа
«Дюна»
«Вестсайдская история»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса»
«Макбет».
Лучшая работа художника-постановщика
«Дюна»
«Аллея кошмаров»
«Власть пса
«Макбет»
«Вестсайдская история».
Лучший звук
«Дюна»
«Белфаст»
«Не время умирать»
«Вестсайдская история»
«Власть пса».
Лучший саундтрек
«Дюна»
«Энканто»
«Не смотрите наверх»
«Параллельные матери»
«Власть пса».
Лучшая песня
Be Alive, «Король Ричард»
Dos Oruguitas, «Энканто»
Down to Joy, «Белфаст»
No Time To Die, «Не время умирать»
Somehow You Do, «Четыре хороших дня».
Лучший дизайн костюмов
«Дюна»
«Круэлла»
«Сирано»
«Вестсайдская история»
«Аллея кошмаров».
Лучший грим и прически
«Поездка в Америку 2»
«Круэлла»
«Дом Гуччи»
«Дюна»
«Глаза Тэмми Фей».
Лучший монтаж
«Не смотрите наверх»
«Дюна»
«Король Ричард»
«Тик-так, бум!»
«Власть пса».
Лучшие визуальные эффекты
«Дюна»
«Главный герой»
«Шан-Чи»
«Человек-паук: Нет пути домой»
«Не время умирать».
Источник: tjournal.ru