Осенний гардероб от казахстанских дизайнеров: актуальные плащи и сумки

Плащи

Яна Ильяева — дизайнер и основатель бренда Avventurista, считает, что в каждой женщине есть что-то индивидуальное и неповторимое! Именно этой идеей пропитаны все изделия бренда. А на эту осень казахстанский бренд одежды и ателье подготовили тренч из экокожи прямого кроя с погонами на плечах. И также костюмы, жакеты, кардиганы, джинсовые куртки.





В осенней коллекции сестер Айман и Шолпан представлены тренч с патами на рукавах, поясом, oversize тренч с рубашечным рукавом, манжетами и поясом из итальянской шерсти и хлопка.









Salta — бренд одежды, который стал известен в этом году благодаря тому, что создал лимитированную олимпийскую коллекцию для сборной РК. Здесь, вы можете купить парку-хулиганку из хлопка и спандекса, легкое пальто в ярко-желтом цвете или boxy jacket в стиле oversize из эко-кожи.









Отечественный бренд женской одежды представил новую осеннюю коллекцию, где есть двубортный плащ цвета хаки, плащ в черно-розовом и коричневом цветах, двойное плащ-пальто с накидкой из люрекса и подкладом из шелка. А вчера на странице бренда в Instagram появились особенно модные сейчас костюмы мужского кроя.





Легкий, базовый и удлиненный тренч со съемными рукавами на замке от казахстанского бренда. Также бренд в новой коллекции представил клетчатый бомбер на тонком синтепоне с декоративными патами, молниями на рукавах и со съемным воротником в клетку.





Экологичный проект, который занимается шитьем шоперов из хлопка. Они шьют и дождевики в размере oversize, в желтом, хаки, грис, бордо и бежевом цветах.





Ателье с шоурумом и собственным производством минималистичной одежды. Здесь, вы можете приобрести oversize тренч из хлопка, в оливковом, темно-синем и бежевом цветах.





Сумки

Бренд дизайнерских сумок REDCROW от Ани Бондарик. Бренд предлагает тоуты на осень, мини-круассаны, круассаны, рюкзаки, классические саквояжи и другие модели. В цветах: шоколад, изумруд, карамель, печенье, сиена, какао, асфальт, уголь, черника, ель, черника и другие цвета.





Бренд кожаных аксессуаров Сункара Есмуханова. Здесь вы можете приобрести классическую сумку с флористическим рисунком шеридан, поясную сумку, которую можно носить в качестве ремня, сумку с необычной формой ручки и многое другое.









Отечественные сумки и саквояжи от бренда Mananabags. Бренд предлагает саквояжи разных размеров, сумочки на фермуаре, пельмешки и пухляши в цвете: фуксия, фиолет, змеиный, синий, рыжий, бордо, изумруд и другие. В комплекте могут быть кошельки и визитницы.





Казахстанский бренд сумок из натуральной кожи. На заказ шьют вместительные сумки-пакеты, шопперы с кожаными ремешками, клатчи, сумки-багеты на любой вкус и цвет на заказ. А также косметички и ремни.