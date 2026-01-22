Оригинальный Кубок Чемпионата мира по футболу FIFA™ скоро в Ташкенте

Тур Кубка Чемпионата мира по футболу FIFA™ от Coca-Cola прибудет 28 января в Ташкент, Узбекистан, чтобы подарить болельщикам уникальную возможность прикоснуться к магии самого престижного футбольного трофея в преддверии Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™. Это уже шестой раз, когда компания Coca-Cola совместно с FIFA реализуют глобальное турне Кубка, даря сотням тысяч болельщиков по всему миру возможность увидеть подлинный Кубок Чемпионата мира по футболу вживую.





Ташкент станет одной из ключевых остановок глобального маршрута. Это событие приобретает особое значение на фоне исторического достижения национальной сборной — Узбекистан впервые вышел на Чемпионата мира по футболу FIFA 2026™, что стало знаковым моментом для узбекского футбола и миллионов болельщиков по всей стране.

В Ташкенте визит кубка Чемпионата мира по футболу FIFA от Coca-Cola организован при поддержке Ассоциации футбола Узбекистана.

Роми Гаи, коммерческий директор FIFA

Кубок мира FIFA признан во всем мире величайшим символом спорта, а Coca‑Cola — один из самых узнаваемых брендов в мире. На протяжении двух десятилетий наше партнерство с Coca‑Cola объединяло болельщиков и дарило им магию чемпионата мира FIFA благодаря Турне Кубка мира FIFA при поддержке Coca‑Cola. За пять туров этот культовый трофей посетил 182 из 211 наших национальных футбольных ассоциаций, и нынешнее турне станет особенно значимым: мы не только отмечаем 20‑летие Турне Кубка мира FIFA при поддержке Coca‑Cola, но и готовимся к самому масштабному чемпионату мира FIFA в истории — сразу в трех принимающих странах: Канаде, Мексике и Соединенных Штатах.





Официальный старт турне Кубка начался 3 января 2026 года в столице Саудовской Аравии — Эр‑Рияд. После церемонии открытия трофей отправился в путешествие по 30 странам — членам ФИФА. В 2026 году турне приобретает особое значение: первое турне состоялось ровно 20 лет назад. За это время более четырех миллионов болельщиков из 182+ стран стали частью уникального футбольного события, объединяющего представителей разных культур и поколений вокруг любви к футболу.

Микаэль Вине, вице‑президент по глобальным активам, инфлюенсерам и партнерствам компании The Coca-Cola Company

Мы рады дать болельщикам возможность оказаться еще ближе к самому центру событий благодаря Турне Кубка мира FIFA, организованному при поддержке Coca-Cola. В этом году тур предоставляет болельщикам невероятную возможность испытать весь весь спектр эмций и атмосферу футбола в непосредственной близости. Мы приглашаем болельщиков отпраздновать весь спектр эмоций, которые испытываешь, наблюдая футбольный матч, начиная с нарастающего возбуждения и предвкушения, когда мы привозим оригинальный Кубок мира FIFA в Узбекистан».





У вас есть возможность выиграть билет, чтобы увидеть Кубок Чемпионата мира по футболу в Ташкенте. Для этого необходимо:

— купить Coca-Cola, Fanta или Sprite 1 литр или 1,5 литра

— найти код под крышкой и ввести в Telegram-боте @uzcocacolabot.

Там вас ждет еще больше сюрпризов, один из которых — шанс выиграть поездку на Чемпионат мира по футболу FIFA™ 2026.





Оригинальный трофей чемпионата мира FIFA вручается победителям чемпионата мира по футболу, однако остается в собственности FIFA. Он изготовлен из цельного золота, весит 6,175 килограмм и был создан в 1974 году. Трофей изображает две человеческие фигуры, поднимающие земной шар.

Прикасаться к оригинальному трофею чемпионата мира FIFA разрешено только ограниченному кругу лиц — бывшим чемпионам мира, главам государств и президенту FIFA.

Команде-победителю сначала вручают оригинальный трофей чемпионата мира FIFA, после чего она навсегда получает трофей победителя чемпионата мира FIFA, изготовленный из металла с золотым покрытием.

Тур трофея чемпионата мира FIFA от Coca-Cola дарит болельщикам уникальную возможность прикоснуться к истории футбола и разделить страсть к этому виду спорта.

Являясь давним партнером FIFA, компания Coca-Cola обладает эксклюзивными правами на тур трофея чемпионата мира FIFA от Coca-Cola, предоставляя тысячам болельщиков по всему миру возможность увидеть самый желанный трофей в мире в преддверии чемпионата мира FIFA 2026 года. Компания The Coca-Cola Company сотрудничает с FIFA с 1976 года и является официальным спонсором чемпионата мира по футболу с 1978 года.