Организатор Sunset Music Fest о создании масштабных мероприятий и развитии музыкальной культуры в Астане

Мы пообщались с Зариной Earl Greyz о том, как пришла идея создания фестиваля, в чем его особенность, с какими сложностями столкнулись в процессе организации и как мероприятие будет развиваться дальше.





Зарина Садыкова, 27 лет, город — Астана, музыкальный продюсер, сооснователь Sunset Music Fest, @earl_greyz

О себе

Я музыкант, диджей, музыкальный продюсер. Некоторые знают меня по диджейскому никнейму Earl Greyz.

Как все началось

В 2016 году я переехала в Москву для повышения квалификации и посещала огромное количество концертов, рейвов и фестивалей. По возвращении в Казахстан в 2017 году поняла, что хочу создать по-настоящему масштабное событие с уклоном на некоммерческую музыку в Астане.

В то же время я осваивала навыки в диджеинге, чему и посвятила следующие пять лет своей жизни. В прошлом году осознала, что выросла из этого направления. Мой пыл в этом деле угас. Решила, что пора воплотить свою давнюю идею с фестивалем.

О фестивале

Я хотела сделать что-то праздничное и душевное для людей. Для того чтобы человек, пришедший на мероприятие, радовался и глазами, и ушами, и сердцем.

Не менее важной миссией Sunset стал сбор средств для приютов с бездомными животными. В Казахстане данный вопрос стоит остро. Мало кто обращает внимание на проблему, и люди даже не подозревают о масштабах бедственного положения наших приютов.

Я хотела сделать что-то праздничное и душевное для людей



Я меломан. Люблю разные направления в музыке. Поэтому при отборе артистов для фестиваля ориентировалась на свой музыкальный вкус. И не прогадала. Лайнап получился крутым, потому что все выступившие артисты самобытные и разножанровые. Получилось порадовать любителей и рока, и инди, и блюза, и поп-музыки.

Фестиваль прошел замечательно! Я была рада, что все гости приехали и уехали в целости и сохранности. Наблюдая, как люди искренне радовались, танцевали, пели и дурачились, я получила большой фидбек. Поняла, что моя задумка удалась.

Ответственность за такое большое скопление людей лежит только на плечах организаторов. И нам повезло с гостями. Все посетители были позитивными, культурными и креативными.

О сложностях

12 дней подготовки были сумасшедшими. Самая главная сложность в том, что фестиваль был организован только двумя людьми — мной и моей сестрой. Сроки были сжатыми, не было времени для поисков и отбора команды. Поэтому пришлось стать и жнецом, и кузнецом.

В последний момент нас подвел генеральный спонсор, но, несмотря на это, мы приняли решение сделать все самостоятельно. Взяли кредиты, заняли деньги у близких — и полный вперед. Все окупилось, но в плюс мы не вышли.

О планах

Такие мероприятия, как Sunset, вносят огромную лепту в культурное развитие страны. Мне хочется развивать фестивальное направление именно в Астане, потому что здесь такого не хватает. Интересные мероприятия для молодежи здесь происходят крайне редко. Я бы хотела превратить наш город в один из центров по проведению масштабных культурно-развлекательных событий СНГ.

Начало положено. В планах с каждым годом выходить на более высокий уровень и приглашать мировых звезд.