Oracle, LinkedIn и еще 7 вакансий для удаленной работы в международных IT-компаниях

Собрали подборку активных вакансий для удаленной работы в международных IT-компаниях за рубежом.







Обязанности:

— разработка ядра фреймворка для обмена, накопления и классификации данных

— обеспечить эффективную техническую архитектуру СХД, включая интерфейсы интеграции

— разработка ETL-процедуры

— разработка API

— написание модулей и автотестов для всех новых функций.

Требования:

— опыт работы разработчиком DWH от 3-х лет

— опыт работы с GitLab CI, Docker, Google Cloud Platform

— опыт работы с системами интеграции данных.





SEO в BeInCrypto



Обязанности:

— проведение SEO-аудита и аудита эффективности

— выявление проблем, предложения по исправлению и проверка эффективности

— тесное сотрудничество с разработчиками программного обеспечения для улучшения SEO

— проверка и подтверждение новых функций продукта в соответствии с требованиями SEO.

Требования:

— технические и аналитические навыки

— хорошее понимание того, как работают поисковые системы

— знакомство с CMS WordPress и базовые знания HTML, CSS и JS

— отличные знания основ правил SEO

— владение устным и письменным английским языком на уровне B2-C2.





PHP и Javascript программист в Pev Grow

Обязанности:

— веб-разработка PHP и Javascript.

Требования:

— высокий уровень программирования PHP

— знание Prestashop на уровне разработчика

— опыт работы с JavaScript, HTML, CSS

— высокий уровень английского языка, свободное владение речью и чтением

— особое внимание к деталям

— навыки автономного управления и приоритизации работы

— работа в команде

— аналитические и творческие способности.





Data Scientist в Alkymi





Обязанности:

— создавать интеллектуальные рабочие процессы обработки данных

— обеспечивать прирост производительности для клиентов.

Требования:

— уверенное знание Python и общие навыки разработки программного обеспечения

— глубокое понимание методов предварительной обработки и нормализации текста, токенизация, теги POS

— способность проектировать конвейеры NLP в соответствии с требованиями заказчика

— знакомство с различными подходами к обучению моделей маркировки сущностей: CRF, RNN, CNN, Transformer

— опыт асинхронного программирования приветствуется

— знание фреймворков глубокого обучения: Tensorflow и Pytorch

— знание алгоритмов глубокого обучения Computer Vision: CNN, RCNN

— степень бакалавра, магистра или кандидата наук по математике, физике.







Обязанности:

— поддерживать команду инженеров в разработке программного обеспечения

— проектировать и внедрять масштабируемые системы и инфраструктуры

— тщательно оценивать работу, анализировать результаты и выдвигать гипотезы для внесения изменений в новые продукты с помощью A/B-тестирования

— настройка мониторинга и тестирования API и сервисов для понимания состояния продуктов в режиме реального времени

— программное обеспечение с использованием Scala и Java

— реализация веб-интерфейсов с использованием React/Redux, HTML, CSS и JavaScript

— работа в кросс-функциональной команде инженеров, продакт-менеджеров, дизайнеров и UX-исследователей.

Требования:



— обучение на степень B.A. или B.S. или выше в области компьютерных наук или смежной технической области

— кандидат в настоящее время должен быть зачислен на программу полного дня и вернуться в программу после завершения стажировки.







Обязанности:

— создание высококачественных продуктов с безопасным, производительным и хорошо протестированным кодом

— решение сложных технических проблем, связанных с масштабом работы LinkedIn и Sales Navigator

— проверка кода коллег и сотрудничество с ними.

Требования:

— степень бакалавра в области компьютерных наук или смежной технической области

— опыт работы от года

— подтвержденные навыки программирования на Java, Python, Scala, JavaScript, системы данных и знание интернет-протоколов: HTTP, TLS

— опыт создания веб-приложений и сервисов с помощью IDE, gradle, junit, Git, GitHub

— знание распределенной обработки данных Spark

— знание потоковой обработки Kafka

— знание или опыт интеграции с CRM системами.







Обязанности:

— использование различных источников данных для анализа тенденций мошенничества и определения моделей изощренных мошеннических действий

— принятие мер для повышения эффективности

— внедрение модели машинного обучения и правила мошенничества

— отслеживание и анализ эффективности моделей машинного обучения и правил мошенничества

— визуализация данных с помощью таблицы и других инструментов

— работа с командой.

Требования:

— степень бакалавра в области математики, информатики, бизнеса

— опыт практической аналитики, научных исследований от года

— опыт работы в области управления рисками, мошенничества, противодействия отмыванию денег или комплаенс-контроля от года приветствуется

— опыт работы с Python и SQL

— понимание концепций и моделей машинного обучения.





Data Scientist в Miovision



Обязанности:

— подготовка, обработка и анализ данных с реальных перекрестков

— создание собственных моделей, ориентированных на клиентов

— определение новых источников данных о трафике для объединения с существующими наборами данных

— исследование и внедрение новых инструментов и методов для решения проблем

— улучшение качества и полноты данных в компании

— обмен идеями и анализом с соответствующими отделами

— освоение хранилища данных Miovision и определение лучших методов их анализа

— понимание современных методов сбора данных и предубеждений, пробелов.

Требования:

— опыт работы с анализом данных, статистическим анализом, прогнозным моделированием, машинным обучением или глубоким обучением более трех лет

— знание одного или нескольких языков программирования, связанных с данными, Python и SQL предпочтительнее

— опыт работы с инструментами визуализации данных

— опыт разработки, проверки и развертывания моделей, развернутых в производственной среде, будет преимуществом

— склонность погружаться в новые наборы данных, выявлять закономерности или проблемы и делать выводы.







Обязанности:

— работать совместно с более широкой организацией разработчиков OCM в быстро развивающемся, инновационном и постоянно развивающемся облачном сервисе корпоративного уровня

— внедрять новые идеи, исследовать соответствующие инструменты и методологии и вводить доказательства концепции.

Требования:

— более пяти лет опыта разработки пользовательских интерфейсов веб-приложений

— опыт работы с интерфейсными клиентскими фреймворками JavaScript, такими как ReactJS, AngularJS, Vue, Knockout и Backbone

— опыт работы с современными веб-инструментами и технологиями, такими как HTML 5.0, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, TypeScript, Bootstrap, JSON, Grunt, NodeJS.



