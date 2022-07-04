Oracle, LinkedIn и еще 7 вакансий для удаленной работы в международных IT-компаниях

Собрали подборку активных вакансий для удаленной работы в международных IT-компаниях за рубежом.
Senior DWH Developer в Semrush
Обязанности:
— разработка ядра фреймворка для обмена, накопления и классификации данных
— обеспечить эффективную техническую архитектуру СХД, включая интерфейсы интеграции
— разработка ETL-процедуры
— разработка API
— написание модулей и автотестов для всех новых функций.
Требования:
— опыт работы разработчиком DWH от 3-х лет
— опыт работы с GitLab CI, Docker, Google Cloud Platform
— опыт работы с системами интеграции данных.
SEO в BeInCrypto
Обязанности:
— проведение SEO-аудита и аудита эффективности
— выявление проблем, предложения по исправлению и проверка эффективности
— тесное сотрудничество с разработчиками программного обеспечения для улучшения SEO
— проверка и подтверждение новых функций продукта в соответствии с требованиями SEO.
Требования:
— технические и аналитические навыки
— хорошее понимание того, как работают поисковые системы
— знакомство с CMS WordPress и базовые знания HTML, CSS и JS
— отличные знания основ правил SEO
— владение устным и письменным английским языком на уровне B2-C2.
PHP и Javascript программист в Pev Grow
Обязанности:
— веб-разработка PHP и Javascript.
Требования:
— высокий уровень программирования PHP
— знание Prestashop на уровне разработчика
— опыт работы с JavaScript, HTML, CSS
— высокий уровень английского языка, свободное владение речью и чтением
— особое внимание к деталям
— навыки автономного управления и приоритизации работы
— работа в команде
— аналитические и творческие способности.
Data Scientist в Alkymi
Обязанности:
— создавать интеллектуальные рабочие процессы обработки данных
— обеспечивать прирост производительности для клиентов.
Требования:
— уверенное знание Python и общие навыки разработки программного обеспечения
— глубокое понимание методов предварительной обработки и нормализации текста, токенизация, теги POS
— способность проектировать конвейеры NLP в соответствии с требованиями заказчика
— знакомство с различными подходами к обучению моделей маркировки сущностей: CRF, RNN, CNN, Transformer
— опыт асинхронного программирования приветствуется
— знание фреймворков глубокого обучения: Tensorflow и Pytorch
— знание алгоритмов глубокого обучения Computer Vision: CNN, RCNN
— степень бакалавра, магистра или кандидата наук по математике, физике.
Software Engineer Intern в Coursera
Обязанности:
— поддерживать команду инженеров в разработке программного обеспечения
— проектировать и внедрять масштабируемые системы и инфраструктуры
— тщательно оценивать работу, анализировать результаты и выдвигать гипотезы для внесения изменений в новые продукты с помощью A/B-тестирования
— настройка мониторинга и тестирования API и сервисов для понимания состояния продуктов в режиме реального времени
— программное обеспечение с использованием Scala и Java
— реализация веб-интерфейсов с использованием React/Redux, HTML, CSS и JavaScript
— работа в кросс-функциональной команде инженеров, продакт-менеджеров, дизайнеров и UX-исследователей.
— обучение на степень B.A. или B.S. или выше в области компьютерных наук или смежной технической области
— кандидат в настоящее время должен быть зачислен на программу полного дня и вернуться в программу после завершения стажировки.
Software Engineer в LinkedIn
Обязанности:
— создание высококачественных продуктов с безопасным, производительным и хорошо протестированным кодом
— решение сложных технических проблем, связанных с масштабом работы LinkedIn и Sales Navigator
— проверка кода коллег и сотрудничество с ними.
Требования:
— степень бакалавра в области компьютерных наук или смежной технической области
— опыт работы от года
— подтвержденные навыки программирования на Java, Python, Scala, JavaScript, системы данных и знание интернет-протоколов: HTTP, TLS
— опыт создания веб-приложений и сервисов с помощью IDE, gradle, junit, Git, GitHub
— знание распределенной обработки данных Spark
— знание потоковой обработки Kafka
— знание или опыт интеграции с CRM системами.
Junior Data Scientist в Paramount Commerce
Обязанности:
— использование различных источников данных для анализа тенденций мошенничества и определения моделей изощренных мошеннических действий
— принятие мер для повышения эффективности
— внедрение модели машинного обучения и правила мошенничества
— отслеживание и анализ эффективности моделей машинного обучения и правил мошенничества
— визуализация данных с помощью таблицы и других инструментов
— работа с командой.
Требования:
— степень бакалавра в области математики, информатики, бизнеса
— опыт практической аналитики, научных исследований от года
— опыт работы в области управления рисками, мошенничества, противодействия отмыванию денег или комплаенс-контроля от года приветствуется
— опыт работы с Python и SQL
— понимание концепций и моделей машинного обучения.
Data Scientist в Miovision
Обязанности:
— подготовка, обработка и анализ данных с реальных перекрестков
— создание собственных моделей, ориентированных на клиентов
— определение новых источников данных о трафике для объединения с существующими наборами данных
— исследование и внедрение новых инструментов и методов для решения проблем
— улучшение качества и полноты данных в компании
— обмен идеями и анализом с соответствующими отделами
— освоение хранилища данных Miovision и определение лучших методов их анализа
— понимание современных методов сбора данных и предубеждений, пробелов.
Требования:
— опыт работы с анализом данных, статистическим анализом, прогнозным моделированием, машинным обучением или глубоким обучением более трех лет
— знание одного или нескольких языков программирования, связанных с данными, Python и SQL предпочтительнее
— опыт работы с инструментами визуализации данных
— опыт разработки, проверки и развертывания моделей, развернутых в производственной среде, будет преимуществом
— склонность погружаться в новые наборы данных, выявлять закономерности или проблемы и делать выводы.
JavaScript Developer в Oracle
Обязанности:
— работать совместно с более широкой организацией разработчиков OCM в быстро развивающемся, инновационном и постоянно развивающемся облачном сервисе корпоративного уровня
— внедрять новые идеи, исследовать соответствующие инструменты и методологии и вводить доказательства концепции.
Требования:
— более пяти лет опыта разработки пользовательских интерфейсов веб-приложений
— опыт работы с интерфейсными клиентскими фреймворками JavaScript, такими как ReactJS, AngularJS, Vue, Knockout и Backbone
— опыт работы с современными веб-инструментами и технологиями, такими как HTML 5.0, CSS, SASS, JavaScript, jQuery, TypeScript, Bootstrap, JSON, Grunt, NodeJS.