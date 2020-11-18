Oppo представила концепт раздвижного смартфона

Концепт представили на конференции Inno Day. Сворачивающийся дисплей не имеет видимых заломов и складов. Характеристики телефона, как и примерную дату выхода, Oppo не назвала.

По словам компании, пользователь сам сможет регулировать степень раздвижения экрана — можно использовать любые промежуточные режимы между крайними состояниями. Телефон оснастили двумя электромоторами, которые должны гарантировать равномерное раздвижение экрана без повреждений. Компания считает, что увеличенный дисплей пригодится при просмотре кино или для игр.

Источник: tjournal.ru