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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Онлайн-выставка «Образование и профессия-2020» в Узбекистане
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Вчера в 10:16

Онлайн-выставка «Образование и профессия-2020» в Узбекистане

«Образование и профессия-2020» — это выставка образования, организованная на полноценной онлайн-платформе для проведения экспозиций. Выпускники, абитуриенты, а также все желающие имеют возможность получить информацию об университетах и поступлении в 2020-2021 учебном году.

Участники напрямую могут задать все интересующие вопросы представителям учебных заведений, получить консультацию о возможностях обучения в период пандемии, а также подать документы онлайн, не выходя из дома.

Во время онлайн-выставки на каждом стенде будут работать сотрудники в том же режиме, что на офлайн-мероприятии. Они воссоздадут максимально удобный вид общения — видеоконференции, аудиозвонки и чаты.

Онлайн-платформа хорошо работает на всех устройствах: персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. Не нужно ничего скачивать и устанавливать дополнительно.

Выставка проводится при поддержке делегации Европейского Союза в Узбекистане, ФГБУ «Главэкспертцентр», представительств Британского Совета, «Россотрудничества», «Российского экспортного центра», а также Республики Татарстан в Республике Узбекистан.

Выставка пройдет с 26 по 28 июня с 12:00 по 20:00.

Посещение выставки бесплатное.

Зарегистрироваться для участия в онлайн-выставке можно по ссылке.

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#образование #узбекистан #ташкент
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