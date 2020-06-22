Онлайн-выставка «Образование и профессия-2020» в Узбекистане

Участники напрямую могут задать все интересующие вопросы представителям учебных заведений, получить консультацию о возможностях обучения в период пандемии, а также подать документы онлайн, не выходя из дома.
Во время онлайн-выставки на каждом стенде будут работать сотрудники в том же режиме, что на офлайн-мероприятии. Они воссоздадут максимально удобный вид общения — видеоконференции, аудиозвонки и чаты.
Онлайн-платформа хорошо работает на всех устройствах: персональных компьютерах, ноутбуках, планшетах, смартфонах. Не нужно ничего скачивать и устанавливать дополнительно.
Выставка проводится при поддержке делегации Европейского Союза в Узбекистане, ФГБУ «Главэкспертцентр», представительств Британского Совета, «Россотрудничества», «Российского экспортного центра», а также Республики Татарстан в Республике Узбекистан.
Выставка пройдет с 26 по 28 июня с 12:00 по 20:00.
Посещение выставки бесплатное.
Зарегистрироваться для участия в онлайн-выставке можно по ссылке.