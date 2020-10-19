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WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

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Онлайн-курсы для тех, кто хочет создать собственный бизнес и не знает, с чего начать
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Сегодня в 11:25

Онлайн-курсы для тех, кто хочет создать собственный бизнес и не знает, с чего начать

«Стать предпринимателем. Бизнес в стиле Z»

Для кого: молодые люди от 14 до 25 лет, которые делают первые шаги в бизнесе.

Что узнаете: ключевые вопросы при запуске или развитии своего первого дела.

Спикеры: Давид Ян — основатель и член совета директоров группы компаний ABBYY

Александр Ларьяновский — управляющий партнер, Skyeng

Алиса Басырова — основатель, СЕО компании Holy Corn и другие.

Описание:

Новый бесплатный курс от «Сбера», Google и АСИ. Состоит из 4 блоков и 11 уроков, во время которых освещаются все вопросы — от выбора бизнес-модели и поиска первых клиентов до прогнозирования спроса и завоевания доли рынка. Также учащиеся узнают, какие качества важны для успешного предпринимателя и какие внешние факторы могут помочь в бизнесе.

Подробнее здесь.


молодой предприниматель


«Стартап: как вырасти в успешный бизнес»

Для кого: для тех, кто планирует запускать бизнес с нуля или уже реализует бизнес-проект.

Что узнаете: приобретете предпринимательские компетенции в условиях цифровой экономики, навыки в области участия в бизнес-проектах и стартапах .

Спикеры: преподаватели СПбГУ.

Описание:

Онлайн-курс проекта «Открытое образование» от Санкт-Петербургского университета. Имеет практическую направленность, сочетает традиции классического университетского образования в подготовке экономистов и управленцев с современными инновациями российского и зарубежного бизнес-образования.

Подробнее здесь.


«Как построить команду мечты»


Для кого: для тех, кто планирует работать с людьми

Что узнаете: научитесь строить процесс рекрутинга в компании, проводить собеседования, вести переговоры по зарплате, адаптировать и мотивировать новых сотрудников.

Спикер: Алена Владимирская — бывший руководитель поиска талантов Mail.ru, CEO и основатель Pruffi.

Описание:

Алена Владимирская, бывший руководитель поиска талантов Mail.ru, CEO и основатель Pruffi, дает практические рекомендации по найму в онлайн-курсе. Спикер покажет каждый из этапов рекрутинга, расскажет, где искать кандидатов, как построить процесс собеседования, убедить нужного кандидата принять предложение о работе и затем удержать его в компании.

Курс платный.

Подробнее здесь.


онлайн-курсы


«Основы финансовой грамотности»


Для кого: для начинающих предпринимателей, которые хотят навести порядок в финансах.

Что узнаете: как сделать финансовую модель вашего бизнеса в Excel, пережить кризис, развивать бизнес на чужие средства, сколько денег можно вывести на личные нужды без вреда для бизнеса.

Спикер: Дмитрий Зайцев — инвестор, управляющий активами.

Описание:

Видеолекции и учебные материалы об основах финансовой безопасности бизнеса. Участники проходят полный путь составления работоспособной финансовой модели, попутно разбираясь в прибыли и убытках, финансовых рисках и проблемах бизнеса, планировании продаж, капитальных расходах и инвестиционной привлекательности бизнеса.

Можно ознакомиться с материалами бесплатно.

Подробнее здесь.


«Развитие продаж для стартапа»


Для кого: для тех, кто с нуля создает отдел продаж.

Что узнаете: как определить стратегические цели и выстроить action plan, найти хороших продавцов, где искать новых клиентов.

Спикер: Екатерина Уколова — основатель компании Oy-Li.

Описание:

Онлайн-курс рассказывает, как выстроить отдел продаж, обеспечивающий стабильно высокие и прогнозируемые результаты.

Курс платный.

Подробнее здесь.


бизнес


«Лояльные клиенты из социальных сетей»


Для кого: для начинающих предпринимателей.

Что узнаете: как эффективно использовать социальные сети для бизнеса.

Спикер: Влад Титов — руководитель Лаборатории социальных медиа

Описание:

Вы узнаете пять обязательных элементов эффективной работы в социальных сетях, в то время как 70% компаний используют всего один из них.

Также в рамках курса участники получают системные знания по всем инструментам в социальных сетях, учатся решать задачи своей компании и управлять ее репутацией.

Курс платный.

Подробнее здесь.


«Как запустить экологичный бизнес-проект»


Для кого: для тех, кто планирует начать собственный бизнес в сфере экологии.

Что узнаете: получите представление об основных направлениях проектов, существующих в сфере экологии, и о способах экологизации уже работающего бизнеса.

Спикеры: Никита Литвинов — сооснователь, генеральный директор компаний «Простое дело»

Анастасия Варлыгина — сооснователь, директор по развитию компании «Простое дело»

Александр Широбоков — сооснователь сортировочной станции «Переработкинская» и другие.

Описание:

Новый курс от онлайн-платформы «Мастера» поможет молодым предпринимателям, которые интересуются глобальными трендами и знают, что такое социальная и экологическая ответственность. Эксперты курса познакомят с ключевыми этапами построения «зеленого бизнеса», с рисками и проблемами, существующими в данной сфере.

Подробнее здесь.


образование


«Путь предпринимателя»


Для кого: для тех, кто задумывается о создании собственного бизнеса.

Что узнаете: получите порцию вдохновения.

Спикеры: проект «Люди дела».

Описание:

Это серия документальных фильмов «Путь предпринимателя» от сообщества «Люди дела». Герои проходят собственный уникальный предпринимательский путь. Запускают новые продукты и развивают старые, терпят неудачи и добиваются побед. Человеческие истории — путь от старта бизнеса до значимых результатов.

Подробнее здесь.

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#образование #бизнес #предприниматель #онлайнкурсы
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