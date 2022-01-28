Олимпийская деревня и лыжные центры: 7 объектов, которые открылись в Пекине к Олимпиаде

Национальный конькобежный стадион









Расположение: Пекин

Арену построили на месте поля для хоккея на траве и стрельбе из лука, который использовали на Олимпиаде в 2008 году. Строительство стадиона закончили в конце декабря 2021 года. Это единственное спортивное сооружение, построенное на территории Олимпийского парка.





Трамплин Big Air Shougang









Расположение: Пекин

Трамплин построили в 2019 году. Это первая в мире постоянная арена для биг-эйра. Ее соорудили на месте сталелитейного завода, поэтому заметны четыре массивные градирни — башни охлаждения. Сооружение планируют использовать для соревнований и тренировок и после олимпиады.





Олимпийская деревня Пекина









Расположение: Пекин

Деревня официально будет открыта 27 января. На ее территории расселят спортсменов ледовых видов спорта. В домах смогут остановиться 2300 человек. По завершению олимпиады их будут сдавать в аренду.





Национальный санно-бобслейный центр









Расположение: Яньцин

Первая санно-бобслейная трасса на территории Китая, которая отвечает всем олимпийским стандартам. Центр имеет 2000 сидячих мест, еще 8000 зрителей смогут наблюдать за соревнованиями стоя. После олимпиады центр планируют использовать для международных состязаний и тренировок китайской сборной.





Национальный горнолыжный центр









Расположение: Яньцин

Комплекс находится в горном массиве Сяохайто к северо-западу от Яньцина. В центре расположено 7 лыжных трасс, максимальный перепад высот составляет 900 метров. Внутри есть 5000 сидячих и 3500 стоячих мест. В будущем будет использоваться для тренировок и соревнований.





Национальный центр прыжков с трамплина





Расположение: Чжанцзякоу

В центре проведут соревнования по прыжкам с трамплина и частично лыжному двоеборью. Называется «Снежный Жуи», так как по форме похож на китайский жезл Жуи. После олимпиады это будет не только место для тренировок сборной, но и туристическим объектом.





Национальный лыжный центр





Расположение: Чжанцзякоу

В новом лыжном центре состоятся соревнования по лыжным гонкам и лыжному двоеборью. По завершению олимпиады сооружение будет переоборудовано в парк с зоной для кемпинга. Там же откроют ледовый центр.