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Okauto. О первом в Казахстане приложении для проверки и оплаты штрафов
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08.10.2019

Okauto. О первом в Казахстане приложении для проверки и оплаты штрафов

Али Шайхислам, 29 лет, родной город Кызылорда, tech entrepreneur

Okauto

О себе

Я изначально видел себя предпринимателем, не знал, в какой сфере, но поступил в Международный университет информационных технологий. Увлекся разработкой и со второго курса начал зарабатывать. Конечно, я понимал, что за IT есть перспектива.

Я всегда хотел создать массовый продукт.

Об Okauto

Когда у меня первый раз появилась идея создать приложение по проверке штрафов, я посмотрел, что в России уже есть такие проекты, и они набирают популярность. А когда эта функция появилась в egov.kz, я уже был уверен, что нужно делать этот сервис.

Как понять, что твой продукт будет востребован — нужно посчитать, сколько потенциально людей может им воспользоваться, посмотреть на емкость рынка. В нашем случае это было количество легковых машин, которые зарегистрированы в Казахстане. Также мы смотрели на данные об уровне проникновения интернета и мобильных устройств.

Прежде чем разрабатывать приложение, нужно создать минимальную жизнеспособную версию и проверить ее на людях. Это называется customer development, когда можно понять, есть ли спрос на твой продукт. Мы запустили неработающее приложение, и люди начали кликать на кнопку «проверить штраф». Через девять месяцев с момента регистрации компании мы зарелизили минимальный функционал и Android-версию.

У нас больше 300 000 активных пользователей ежемесячно и 1 000 000 установок

Первые годы спрос, количество пользователей постоянно органически росли. Но в один момент мы поняли, что без рекламы уже не обойтись. Сейчас у нас больше 300 000 активных пользователей ежемесячно и 1 000 000 установок.

Как пользоваться

Сначала в Okauto появился базовый функционал в виде проверки штрафов, потом мы подключили онлайн-оплату, а в прошлом году добавили возможность приобрести обязательную страховку. Сейчас можно приобрести страховку только у одного нашего партнера, но в перспективе мы идем в агрегаторскую модель, и у пользователей будет возможность выбирать между страховыми компаниями.

Люди находят нас через поисковую систему Google и магазины приложений AppStore и Google Play, когда хотят узнать, есть у них штраф или нет.

Человек видит Okauto на первом месте в списке, потом остальные приложения, и выбирает одно из них. Если выбрал нас, то устанавливает приложение и по ИНН проверяет наличие штрафа. Дальнейшие действия зависят от результата: есть штраф — человек оплачивает, нет — не оплачивает.

У больше половины пользователей не оказывается штрафов. Они могут воспользоваться функционалом «Уведомление», и если у них появится штраф, мы предупредим и пришлем уведомление.

Сейчас одна из часто возникающих проблем — это то, что люди не понимают, какой штраф принадлежит какой машине. Это происходит из-за того, что на текущий момент государственные базы данных не дают подробной информации о штрафе. Когда мы запускались, эти данные были, но на текущий момент они отсутствуют. Также у нас нет возможности предоставлять фотографии нарушений, чтобы люди могли удостовериться, что нарушение действительно было.

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#казахстан #приложение #it #автомобиль
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