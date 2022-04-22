Off-White запустил косметическую линию Paperwork. Ее разработкой занимался Вирджил Абло

Дизайнеры компании Off-White представили линию парфюмерии и косметики. Она получила название Paperwork. К ее созданию приложил руку Вирджил Абло.

В коллекцию вошли четыре аромата, твердые пигменты для лица и тела, а также лаки для ногтей с эффектом потрескавшегося бетона.





Линейка парфюма получила название Solution. Первый аромат раскрывается нотами ветивера, морских водорослей и пачули, второй — с персиком, розой и розовым перцем. Третий парфюм относится к цитрусовым, но в нем также можно почувствовать бергамот и жасмин, а замыкает линейку аромат с сандалом и табаком.

Источник: srsly.ru