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Off-White запустил косметическую линию Paperwork. Ее разработкой занимался Вирджил Абло
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Сегодня в 09:34

Off-White запустил косметическую линию Paperwork. Ее разработкой занимался Вирджил Абло

Дизайнеры компании Off-White представили линию парфюмерии и косметики. Она получила название Paperwork. К ее созданию приложил руку Вирджил Абло.

В коллекцию вошли четыре аромата, твердые пигменты для лица и тела, а также лаки для ногтей с эффектом потрескавшегося бетона.

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Линейка парфюма получила название Solution. Первый аромат раскрывается нотами ветивера, морских водорослей и пачули, второй — с персиком, розой и розовым перцем. Третий парфюм относится к цитрусовым, но в нем также можно почувствовать бергамот и жасмин, а замыкает линейку аромат с сандалом и табаком.

Источник: srsly.ru

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#косметика #вирджилабло #коллекция #offwhite #парфюм
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