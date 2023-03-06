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Одобрено глобальное соглашение о защите Мирового океана
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Сегодня в 11:29

Одобрено глобальное соглашение о защите Мирового океана

Более сотни стран достигли исторического соглашения о защите Мирового океана после многолетних переговоров.

Договор об открытом море предусматривает, что к 2030 году 30% Мирового океана станет охраняемой территорией — это позволит защитить и восстановить морскую флору и фауну.

Соглашение было достигнуто в пятницу вечером после 38 часов обсуждений в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

В общей сложности переговоры тянулись более 10 лет, в том числе из-за разногласий по поводу финансирования соглашения и прав на рыболовство.

На новых охраняемых территориях, установленных в договоре, будут введены ограничения на промысел, судоходство и геологоразведочные работы. Речь идет в том числе о глубоководной добыче полезных ископаемых, когда металлы и минералы извлекают с морского дна на глубине 200 и более метров от поверхности.

Благодаря охраняемым морским территориям, у исчезающих видов появится возможность восстановить популяцию.

Источник: bbc.com

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