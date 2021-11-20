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«Один дома» и «Дюна»: 9 новых ремейков известных фильмов, которые стоит посмотреть
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Сегодня в 18:45

«Один дома» и «Дюна»: 9 новых ремейков известных фильмов, которые стоит посмотреть

«Один дома»


Home Sweet Home Alone, США, 2021

Режиссер: Дэн Мейзер

Ремейк любимого фильма о Кевине, которого оставили на Рождество в доме одного. Место действия — большой дом. Герои — почти 10-летний, умный мальчик и два преступника.


«Я знаю, что вы сделали прошлым летом»




I Know What You Did Last Summer, США, 2021

Режиссеры: Логан Кибенс, Крэйг Уильям Макнейлл, Бенджамин Семанофф

Сериал снят по мотивам популярного одноименного фильма 1997 года. В центре сюжета группа подростков, совершившая преступление. Но спустя год компанию начинают преследовать.


«Дюна»




Dune: Part One, США, Канада, Венгрия, 2021

Режиссер: Дени Вильнев

Один из самых ожидаемых фильмов этого года. Это третья экранизация цикла романов Фрэнка Герберта, за которую взялся Дени Вильнев.


«Годзилла против Конга»




Godzilla vs. Kong, США, Австралия, Канада, Индия, 2021

Режиссер: Адам Вингард

Этот фильм является ремейком японско-американского фильма «Кинг Конг против Годзиллы». На земле есть два титана, которым придется столкнуться друг с другом в смертельной схватке, потому что один не может жить, пока жив другой. Но так ли это на самом деле?


«Мулан»




Mulan, США, 2020

Режиссер: Ники Каро

Поклонники культового мультфильма «Мулан» от Disney с нетерпением ждали эту картину. Про этот фильм говорили много, и все же его стоит посмотреть ради трюков казахстанских каскадеров.


«Пила: Спираль»




Spiral: From the Book of Saw, США, Канада, 2020

Режиссер: Даррен Линн Боусман

Перезапуск франшизы, в которой герои в очередной раз должны выжить от лап маньяка и зубчиков пилы. В фильме переплетены детективный сюжет и стремления молодого полицейского найти и остановить убийцу.


«Соник в кино»




Sonic the Hedgehog, США, Япония, Канада, 2020

Режиссер: Джефф Фаулер

Киношная версия приключений синего ежика Соника и его друзей. Супербыстрому ежу предстоит бороться со злом в виде доктора Работника, чтобы не стать его оружием зла.


«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»




Dolittle, США, Китай, Великобритания, Япония, 2020

Режиссер: Стивен Гейган

Семейный фильм о ветеринаре, который понимал животных. В новой версии роль эксцентричного доктора исполняет Роберт Дауни-младший.


«Человек-паук: Нет пути домой»




Spider-Man: No Way Home, США, 2021

Режиссер: Джон Уоттс

Третий фильм по мотивам комиксов и третья серия фильмов о Питере Паркере. В этом фильме зрителей ждут герои из других вселенных к радости самых преданных фанатов франшизы.

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