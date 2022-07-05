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Oceanman впервые прошел в Казахстане
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Сегодня в 10:55

Oceanman впервые прошел в Казахстане

В Алматинской области прошел международный заплыв Oceanman. Он собрал спортсменов из всех регионов Казахстана и других стран.

Заплыв проходил в четырех дисциплинах. В категории Kids соревновались дети на дистанции 800 метров. В категории Popular спортсмены должны были проплыть полтора километра. Самой популярной категорией стала Half Oceanman на пять километров, в ней приняли участие 450 человек. Но и на основной дистанции десять километров свои возможности продемонстрировали 225 спортсменов.

Oceanman Kazakhstan стал самым массовым стартом серии за последние три года.

Источник: zakon.kz

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#казахстан #алматы #спорт #oceanman #плавание
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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.