Oceanman впервые прошел в Казахстане

В Алматинской области прошел международный заплыв Oceanman. Он собрал спортсменов из всех регионов Казахстана и других стран.

Заплыв проходил в четырех дисциплинах. В категории Kids соревновались дети на дистанции 800 метров. В категории Popular спортсмены должны были проплыть полтора километра. Самой популярной категорией стала Half Oceanman на пять километров, в ней приняли участие 450 человек. Но и на основной дистанции десять километров свои возможности продемонстрировали 225 спортсменов.

Oceanman Kazakhstan стал самым массовым стартом серии за последние три года.

Источник: zakon.kz