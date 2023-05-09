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Объявлены победители премии MTV Movie & TV Awards
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Главный

Сегодня в 13:05

Объявлены победители премии MTV Movie & TV Awards

В этом году «Золотые попкорны» вручили по телевидению в ночь на 8 мая.

Педро Паскаль стал триумфатором вечера. Он впервые в своей карьере получил «Золотой попкорн», и не один, а сразу три: за лучшего героя, лучший сериал и лучший дуэт вместе с Беллой Рэмси.

Главную актерскую награду Паскаль не получил. За лучшую игру в сериале статуэткой наградили Дженну Ортегу, исполнившую главную роль в «Уэнсдэй». Считается, что MTV Movie & TV Awards отражает вкусы американских подростков, потому что победители определяются на основе зрительского голосования.

Среди фильмов лучшим назвали «Крик 6», в котором, кстати, снялась Ортега. А вот статуэткой за лучшую актерскую игру в кино наградили Тома Круза за роль капитана Питера Митчелла в ленте «Топ Ган: Мэверик». Статуэтку за лучшую комедийную роль получил Адам Сэндлер за детектив «Убийство в Париже». Лучшим злодеем, вернее, злодейкой признали Элизабет Олсен за ее образ Алой ведьмы в фильме «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия». Лучшим поцелуем зрители посчитали тот, что случился между персонажами Мэдисон Бэйли и Руди Панкоу в сериале «Внешние отмели». В номинации «Актерский прорыв» публика отметила Джозефа Куинна из «Очень странных дел». Сериал, в котором он снялся, тоже не остался без наград: проект победил в категории «Самый крутой актерский состав».

Источник: srsly.ru

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