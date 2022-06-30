Образовательный экопроект Green Step запускают в Казахстане

В рамках национальной социальной кампании Green Step участники от 12 до 35 лет смогут пройти образовательную экопрограмму. Кампания стартует 25 июля и продлится пять недель.

В течение семи дней участники проекта смогут пройти образовательную программу с привлечением лучших экспертов в области охраны окружающей среды, возобновляемых источников энергии и климатических изменений.

Участники выполнят четыре практических задания, в ходе которых смогут помочь в очистке населенных пунктов, городов от лишней бумаги, пластика, стекла и другого вида мусора.

Также в рамках экопроекта состоится первая зеленая олимпиада в Казахстане, которая будет включать в себя как тестовые задания, так и вопросы в виде эссе.

Прием заявок для участия в проекте продлится до 21 июля 2022 года. Участие бесплатное. Узнать детали о проекте и подать заявку можно по номеру 8 700 487 766 3.

Участники, успешно прошедшие каждый этап, получат сертификаты, а 40 победителей зеленой олимпиады и 20 активных участников практической части программы будут награждены дипломами победителей и памятными призами.

Источник: tengrinews.kz