Образование в Южной Корее. Студенты из Центральной Азии о том, как подготовиться к экзаменам и поступлению

Студенты из Центральной Азии поделились опытом поступления в корейские вузы и рассказали об особенностях сдачи местных экзаменов.









Айганым Толеулиева, 25 лет, город — Сеул, студентка, @aiganym_sanako

Об учебе

Я живу Южной Корее около трех лет, учусь в Университете Соган по специальности Korean Studies.

Как поступить в Южную Корею

Для поступления на программу магистратуры нужно иметь диплом бакалавра, языковые сертификаты — IELTS и TOPIK, и эссе о том, что вы хотели бы изучить и почему.

Любой иностранный студент может поступить на специальность, которая отличается от местной степени бакалавра. Экзаменов для гуманитарных специальностей нет.

Уровень знания корейского языка зависит от программы. У меня гуманитарная специальность, и на лекциях мы обсуждаем политические и социальные теории. Для этого нужно иметь высокий уровень знания английского или корейского языков. Даже если вы взяли все предметы на английском языке, временами профессора все равно могут перейти на корейский.

Мой совет — не зацикливайтесь на общем балле. Никакой экзамен по оценке уровня языка не покажет ваши реальные знания.

Я окончила специальность «Переводческое дело». С английским было легко, а вот над корейским я упорно работала, решала тестовики, учила слова и культуру Кореи для полного понимания грамматики.

Рекомендации

Если вы поступаете в магистратуру, решите для себя зачем вам это и какую пользу вы можете привнести в сферу, которую изучаете.

Если вы меняете специальность, заранее изучите книги и статьи по предмету, потому что с вами могут учиться студенты, которые варятся в этой теме уже не первый год.

Диана Жанакулова, 20 лет, город — Тэджон, студентка, @diaaanaaam

Об учебе

На последнем году обучения в школе я сдала IELTS на 6.0. Сначала думала уехать в Турцию, после сменила курс на Европу. В какой-то момент мама предложила рассмотреть Южную Корею.

Я поступила в Solbridge International School of Business с 60% скидкой на обучение. Учусь по направлению «Бизнес-администрирование», где мы изучаем несколько сфер: менеджмент, маркетинг, финансы, бухгалтерия, data analysist.

Как поступить в Южную Корею

Требования для поступления в Корею не такие сложные, как в других странах. Главное для иностранных студентов — выбрать язык обучения и сдать соответствующие экзамены. Также важны мотивационное и рекомендательные письма, где нужно указать план на учебу в Корею. Для специальностей natural science или tech могут запопросить SAT.

В Корею многие студенты поступают сначала на языковые курсы. Изучают язык около двух лет, сдают экзамены и уже после поступают в университет.

Проходные баллы у всех университетов разные, можно уточнить на сайтах университета, куда вы хотите поступить. Многие вузы требуют знание английского от 5.5 и корейского от 3-4 уровня.

Рекомендации

Всем, кто хочет поступать в Корею я бы посоветовала:

— не ожидать слишком много от страны и не идеализировать ее

— делать researchs пораньше, определится с профессией, университетом, узнать дедлайны и требования за несколько лет вперед

— изучать корейский язык.