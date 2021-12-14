Образование в Twitter: 10 интересных аккаунтов о науке, культуре и технологиях

Посты в социальных сетях — отличный способ объединить науку и развлечения. Собрали самые интересные образовательные аккаунты в Twitter.





Читателей: больше 446 тысяч





Open Culture — проект, который собирает качественные ресурсы для образования в сферах искусства и культуры. Цель: «Предоставлять доступ к хорошему контенту в любое время, в любом месте».

Здесь вы найдете онлайн-курсы, фильмы, электронные и аудиокниги. Все это бесплатно.





Читателей: больше 26 миллионов

Уже больше 130 лет National Geographic транслирует удивительные знания о нашем мире.

В 2008 году был создан Twitter-аккаунт издания. За это время было опубликовано больше 64 000 твитов со ссылками на интересные статьи и видео о географии, природе, истории, науке и культуре.





Читателей: больше 29 тысяч

Русскоязычный аккаунт специализированного учреждения Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры.

Посты здесь начинаются с вопросов, которые вызывают интерес и продолжаются в статьях, доступных по ссылкам.





Читателей: больше 4 миллионов

New Scientist — отличный источник последних новостей во всех областях науки.

От изменения в климате до космоса и медицинских открытий — все самое интересное в детальных статьях и видеороликах от специалистов издания.





Читателей: больше 14 миллионов





Нил Деграсс Тайсон — американский астрофизик, писатель и популяризатор науки. В своем Twitter-аккаунте ученый делится интересными фактами о космосе, роликами, которые объясняют разные физические явления и подробными статьями.

А еще здесь он анонсирует свои выступления, участие в подкастах и специальных выпусках — то, что нужно, чтобы не пропустить полезные знания.





Читателей: больше 177 тысяч

В аккаунте Woodward English публикуются «слова дня», а также предложения, которые служат примерами употребления этих слов.

Здесь можно найти таблицы и картинки, которые помогут визуализировать идиомы, устойчивые выражения и новые слова. А еще есть тестовые вопросы, которые можно обсудить в комментариях с другими любителями английского.





Читателей: больше 2 миллионов

Ричард Докинз — английский этолог, эволюционный биолог и популяризатор науки, автор нескольких книг. В Twitter ученый репостит статьи и ролики на интересные темы и анонсирует собственные новые работы.





Читателей: больше 50 миллионов





Увлекательный естественно-научный блог Аэрокосмического агентства США. Здесь вы найдете фотографии из открытого космоса, изображения, сделанные со спутников, интересные факты о Вселенной и ее устройстве.

Часть твитов посвящена космическим миссиям, которые периодически проводит агентство, по ним можно проследить полный процесс запуска и полета ракет и спутников.





Читателей: больше 39 тысяч

Twitter-аккаунт проекта Archive.org, который ставит перед собой цель оцифровать как можно больше книг.

Для свободного скачивания здесь доступны больше трех миллионов книг. Чтобы было легче ориентироваться, авторы публикуют тематические подборки и гайды о том, что интересного появилось в библиотеке.





Читателей: больше 75 тысяч

Уна — front-end разработчик и технический писатель. Параллельно девушка ведет подкаст TOOLSDAY — выпуски по 20 минут о новостях в технологиях и программировании.

В своем Twitter Уна рассказывает о работе, делится фишками и лайфхаками в работе с кодом и ретвитит информацию о классных проектах, курсах и конференциях в IT-сфере.