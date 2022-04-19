Образование будущего. 8 интересных проектов в виртуальной реальности

Сегодня технологии виртуальной реальности используются во многих отраслях. Образование — не исключение. Собрали список интересных проектов, которые обучают школьников и студентов с помощью VR.









Необходимое оборудование: HTC Vive, SteamVR, Oculus и Windows Mixed Reality

Universe Sandbox — это космический симулятор, в котором пользователи могут наглядно увидеть, как работает гравитация, климат и физические взаимодействия в космосе.

Есть возможность контролировать время, параметры пространства, редактировать и добавлять объекты во время симуляции, такие как сгенерированные и настоящие планеты, их спутники, звезды, черные дыры и галактики.

Проект используется в изучении астрофизических явлений и их моделировании.





Необходимое оборудование: HTC Vive, Valve Index

The Body VR — один из лучших образовательных проектов для студентов-медиков. Он позволяет понять, как работают клетки нашего тела, пройти по кровеносным сосудам и увидеть разные процессы внутри человеческого организма.

Проект предоставляет большое количество полезной информации, которую затем можно сохранить и читать как заметки.





Необходимое оборудование: HTC Vive, Valve Index, Oculus Rift

Приложение позволяет взглянуть на известные мировые картины и скульптуры без ограничений в виде защитных стекол или десятков других посетителей.

Обучающий компонент поможет узнать подробнее о каждом произведении искусства и даже понять, с помощью каких инструментов оно создавалось.





Необходимое оборудование: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality

Сервис по изучению языков Mondly дает пользователям возможность учить иностранные языки в новом формате.

Виртуальные персонажи подскажут, насколько правильны ваши предложения. Можно участвовать в разных игровых сценариях: прогулке по Парижу и разговоре с уличным музыкантом, заказе ужина в испанском ресторане или поездке на поезде в Германии.

Можно учить более 30 языков не только с искусственным интеллектом, но и с другими пользователями, которых на платформе больше миллиона.





Необходимое оборудование: Valve Index, HTC Vive, Oculus Rift, Windows Mixed Reality

3D Organon — известная во всем мире VR-платформа для медицинской анатомии.

Здесь рассказывают о скелетной системе, мышцах, сосудах, нервах и других органах человеческого тела на 16 языках. Приложение объединяет обширную базу знаний анатомических определений и терминологии, которая объясняется простыми словами на примерах.

Проект работает в более чем в 70 странах и используется в работе с университетами, больницами, музеями, библиотеками и школами.





Необходимое оборудование: HTC Vive, Oculus Rift, HP Reverb, Dell visor, Samsung HMD Odyssey, Acer AH101

VR Chemistry Lab позволяет выполнять эксперименты, которые ученики не всегда могут попробовать в связи с техникой безопасности или материальными ограничениями.

Программа предназначена для школ и университетов. Учителя могут наглядно показывать, как происходят разные химические процессы, а ученики — сразу же повторить эксперимент.

Выводы и наблюдения можно фиксировать прямо в виртуальной лаборатории на специальных бланках.





Varwin Education — это экосистема для обучения технологиям виртуальной реальности и обмена мультимедийным контентом. Здесь ученики могут изучать основы программирования, которые используются в современных образовательных дисциплинах, например, робототехнике.

Особенность платформы — среда для визуального программирования. Написанный в ней код сразу появляется в окружении — это помогает лучше понимать взаимодействие разных элементов друг с другом.

Также пользователям доступны редактор VR-миров, создание диалоговых симуляций, объекты для создания экскурсий в виртуальной реальности и не только.





Необходимое оборудование: Oculus Rift, Oculus Go, Samsung Gear VR

Unimersiv — крупнейшая платформа для обучения в виртуальной реальности. Проект предоставляет доступ к множеству возможностей, которые позволят ученикам узнать больше об истории, космосе или анатомии человека.

Виртуальные 3D-миры позволяют учащимся и преподавателям отправляться в путешествия по странам, посещать библиотеки и музеи, быть в центре исторических событий. Всего в приложении около десяти сценариев с проработанной графикой и детальными объяснениями.