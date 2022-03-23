Образование будущего: 7 самых инновационных школ мира

Учебные здания без классных комнат и игры в обучении — рассказываем, какие инновации применяются в самых прогрессивных школах мира.





Ørestad Gymnasium , Дания





Гимназия в Копенгагене начала работу в 2005 году, но всемирная известность пришла к ней через два года, после переезда в новое здание.

Построенная в виде стеклянного куба, школа лишена традиционных классных аудиторий. Вместо них — открытые пространства, где ученики могут общаться друг с другом и посещать любые занятия. Такая атмосфера помогает детям быть более свободными и выбирать то, что действительно по душе.

В Ørestad Gymnasium преподают такие предметы, как: «медиа», «биология», «наука» и «музыка».





Quest to Learn School , США





Школа Quest to Learn была основана в 2009 году. Миссия учебного заведения — использовать новые технологии в обучении детей. Местные учителя считают, что использование игр в учебной программе повышает заинтересованность учеников и лучше готовит молодых людей к преодолению сложностей современного мира.

Основатели школы выделяют несколько принципов игрового обучения:

— каждый — участник

— существует постоянный вызов, «необходимость» решить поставленную проблему

— обучение, основанное на опыте

— постоянная обратная связь

— неудача — возможность научиться новому.





High Tech High , США









Школа была создана при участии общественных лидеров и педагогов города Сан-Диего в 2000 году. По первоначальному плану она должна была обучать 450 учеников, но благодаря инновационному подходу выросла в сеть из 16 учебных заведений.

Преподавательский состав руководствуется «принципами проектирования», лежащими в основе учебного процесса:

— справедливость: образовательные программы, проекты и мероприятия направлены на устранение любого неравенства

— персонализация: классы небольшого размера позволяют учителям следить за каждым учащимся и помогать в развитии интересов

— практическая работа: учащиеся занимаются тем, что важно для них самих, проводят самостоятельные исследования, проходят стажировки и консультируются со сторонними экспертами

— совместные решения: разработка учебного плана проводится вместе со школьниками, они вносят свои предложения наравне с преподавателями и получают обратную связь.





Green School , Индонезия





Идея создания «зеленой» школы пришла к предпринимателям Джону и Синтии Харди в 2006 году. Большое влияние на них оказал фильм «Неудобная правда» о глобальном потеплении. Постройка экологичной школы закончилась через два года.

Миссия учебного заведения — обучать детей принципам устойчивого развития. Классные комнаты здесь построены из бамбука, а в ходе занятий используются экологически чистые материалы.

К школе можно присоединиться, даже не будучи учеником, через программу стажировки или став волонтером.





Innova Schools , Перу









Сеть из 18 школ по всей стране стремится обеспечить доступ к качественному образованию для всех детей.

Миссия проекта — сменить парадигму образования к автономизации учебного процесса. Это значит, что учащиеся свободны выбирать собственные предметы: вместо лекций открытые обсуждения, а теоретические знания школьники получают из интернет-ресурсов.

Особенность — The Innovation Program. В начале каждого семестра перед учениками ставится один вопрос, например: «Как мы можем улучшить здоровье нашего сообщества?». На протяжении следующих месяцев школьники находят идеи, дискутируют, ищут варианты улучшения ситуации, а в конце принимают совместное решение.





TEKY , Вьетнам





TEKY — это сеть академий, которая первой во Вьетнаме начала использование в обучении STEAM-подход — программы обучения, сочетающие в себе занятия естественными науками, технологией, инженерией и математикой.

Сегодня в 17 филиалах обучается больше десяти тысяч школьников в возрасте от 6 до 18 лет. Среди предметов, которые преподаются в школе: программирование, робототехника, веб-дизайн, мультимедиа и коммуникации.

Процесс обучения построен на практическом взаимодействии обучающихся с технологиями. Каждый школьник может выбрать собственное направление после ряда пробных занятий.





High Tech Academy , Казахстан









High Tech Academy — частная школа с учебной программой, основанной на проектном методе, — это методика обучения, при которой ученики получают знания и навыки в процессе длительного исследования и поиска ответа.

Проекты здесь междисциплинарные. Ученики изучают мир, проводя полевые исследования, решая проблемы и задачи реальных организаций, проходя стажировки и консультации с экспертами.