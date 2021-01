Об украинском лейбле Vidlik Records и его артистах

О необычном украинском лейбле Vidlik Records и его артистах, которые создают новую музыку в стиле рок, инди и электро.











Официальная дата основания лейбла Vidlik Records — 26 января 2016 года. Лейбл создан украинской певицей Onuka, она же Ната Жижченко, и ее мужем Евгением Филатовым — The Maneken. Концепция Vidlik Records строится на новой, современной украинской музыке, активно использующей синтетический саунд.





Артисты:













Onuka — украинская электро-фолк-группа, созданная в 2013 году украинскими музыкантами Евгением Филатовым и Натой Жижченко. Другие участники группы — Дарина Серт, Мария Сорокина и Евгений Йовенко. Инструментарий группы включает электронные барабаны, тромбоны, валторны и украинские народные инструменты: бандуру и сопилку. Дебютный альбом вышел в 2014 году и стал самым продаваемым в iTunes Украина. Сейчас у группы есть несколько синглов, мини-альбомы, live-альбомы. Onuka была номинирована на премию Ukrainian Yuna Music Awards в категории «Открытие года».





Релизы:

— «Сеанс».













The Maneken — украинская поп- и рок-группа, создающая музыку класса люкс. Это сольный проект Евгения Филатова, который возник в столице Украины в 2007 году. Уже в следующем году вышел его дебютный альбом First Look. Начиная с 2011 года, сотрудничал с украинской певицей Джамалой. Затем Евгений создал полноценную группу, и они начали издавать свою музыку за рубежом. На этот момент у группы есть уже четыре альбома. The Maneken — это проект электронной сцены, который может создавать классовую музыку. Их стиль следует мировым тенденциям и наследует различные музыкальные интересы.













Jerry Heil — украинская певица и автор. Она начала свою карьеру после того, как в 2012 году запустила свой канал на YouTube, где публиковала видеоблоги и музыкальные каверы. В 2017 году она выпустила дебютный мини-альбом De miy dim. Позже выпустила сингл «Охрана, отмена» в 2019 году, который вошел в пятерку лучших в Украине. Ее дебютный студийный альбом Ya, Yana был позже выпущен в октябре 2019 года. С момента открытия своего канала на YouTube она собрала больше 34,9 миллиона просмотров и 193 тысячи подписчиков.





Релизы:

— Vegan.





WWWAAAVVVEEE

Это электронный проект 20-летнего музыканта Владимира Мажоры родом из Николаева. И свой уникальный стиль артист ищет между мотивами далекого прошлого и захватывающими горизонтами будущего. На этот момент у артиста три студийных альбома и feat.-композиции с другими артистами Украины.













Granula Grace — первые яркие дебютанты 2019 года на украинской инди-сцене. Необычный квартет: пианист, врач, архитектор и виртуальная маленькая Грейс. Ребят объединяет дружба и желание творить. В 2019 году вышел их первый альбом. В лонгплей одноименной пластинки Granula Grace вошли пять треков.