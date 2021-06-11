Об обучении в азиатском Гарварде — Гонконгском университете науки и технологии

Азамат Аскарулы, 36 лет, город — Нур-Султан, генеральный директор АО QazTrade, linkedin





О выборе университета

Я получил степень бакалавра в Казахстане, затем учился на программе магистратуры в Гарварде, в США. А когда рассматривал возможность обучения на MBA, решил, что мне интересны вузы Азии, особенно Китая. В будущем экономика этой страны обгонит экономики других стран. Этот рост не остановить. Поэтому я изучил рейтинги вузов азиатского региона и понял, что лучший в бизнес-направлении — Гонконгский университет науки и технологии. Этот университет еще называют азиатским Гарвардом.

У меня был опыт работы в сфере логистики, я возглавлял коммерческий офис КТЖ в Гонконге. Также мне была интересна сфера финансов. А в Гонконге находится крупная биржа, где размещаются компании, которых интересуют инвестиции с Запада. Например, Alibaba.

Еще один важный фактор — сам город. Гонконг — большой хаб, откуда можно легко вылететь в любую точку Китая и мира. А это было важно для моей работы.

О поступлении

Процесс поступления стандартный. В первую очередь, важны результаты экзаменов и баллы. Затем идет процесс интервью с профессорами и приемной комиссией. Но был и необычный этап — интервью со студентом второго курса программы MBA. Вопросы касались целей обучения, важно было показать: что именно ты хочешь получить, к чему стремишься. В этом плане передо мной стояли четкие задачи, о которых я и рассказал.

Об особенностях обучения

Я не увидел особых отличий между обучением в Гарварде и в Гонконгском университете науки и технологии. И там, и там сильный профессорский состав. У нас было много преподавателей из Европы. Также были профессора, которые хорошо знакомы с бизнес-средой Китая.

Система оценивания строится на процентном соотношении. Когда, например, только 20% студентов получают наивысший балл. Поэтому результаты зависят не только от качества твоей работы, но и от успехов твоих однокурсников.

Я не увидел особых отличий между обучением в Гарварде и в Гонконгском университете науки и технологии







Я обучался вместе с такими же, как и я, работающими профессионалами. Среди них было около 60% иностранцев, которые живут и работают в Гонконге. Мы обучались без отрыва от работы. Заводили полезные знакомства, общались на интересующие нас темы, могли попросить друг у друга совет.

Об атмосфере

Мне понравилось, что кампус университета находится в живописном месте, на краю острова. Здание бизнес-школы новое, система логистики хорошо выстроена.

Из-за работы, я часто бывал в разъездах и пропускал некоторые предметы. Поэтому брал повторные лекции, в пятницу или субботу. Их проводили в аудиториях в центре Гонконга. В связи с этим у нас была возможность прочувствовать атмосферу и ритм города.

Как повлиял университет

MBA нужно получать, когда у тебя уже есть какой-то опыт. Я пришел в Гонконгский университет науки и технологии целенаправленно. И этот было для меня полезно. Сейчас я иду к тому, чтобы работать в сфере инвестиций, торговли. Запускаю компанию с фокусом на Гонконг и китайские инвестиции.

Елдос Мухтарулы, 30 лет, город — Алматы, операционный директор Wolt​





О выборе университета

Я выбирал университет по рейтингу среди технических вузов. HKUST входит в топ-20 инженерных школ по миру.

Также я хотел учиться в месте, где активно используются два языка: английский и китайский, так как окончил международную школу в Пекине и на тот момент уже неплохо говорил на мандарине. Гонконг подходил под этот критерий.

О поступлении

Процесс поступления такой же, как и в других топовых университетах. Важен высокий школьный GPA по физике и математике. Ещё нужны результаты IELTS или TOEFL, SAT, рекомендательные письма и personal statement.

Рекомендую готовиться заранее, примерно за пять лет. Желательно учиться в сильной физико-математической школе. Например, я учился в РФМШ. Также нужно учить английский.

Об особенностях обучения

Гонконгский университет науки и технологии конкурирует с топовыми инженерными школами мира. Поэтому учиться там так же сложно, как и поступить. Студенты в шутку называют вуз HKUST — Hong Kong University of Stress and Tension.

Университет конкурирует с топовыми инженерными школами мира

Оценки в вузе выставляются по шкале относительно средней оценки по твоему классу, а не абсолютной. Поэтому конкуренция зашкаливает, а китайцы любят учиться.

Из преимуществ, можно отметить, что университет не такой огромный, как американские вузы. Поэтому ты всегда можешь обратиться к профессору, зайти к нему в кабинет и посоветоваться.

Об атмосфере

Университет находится в бухте. Кампус классный, с видом на океан и пятидесятиметровым бассейном на берегу.

Атмосфера хорошая. Помимо учебы постоянно проходят разные мероприятия. Международные студенты часто общаются между собой и с гонконгцами, а китайцы с материка, в основном, проводят время только с друг другом.

Как повлиял университет

Университет научил меня учиться, быстро осваивать новые навыки и большие объемы информации.

На мой взгляд, соотношение цены и качества обучения там превосходит аналогичные программы в Великобритании и США.