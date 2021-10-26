О том, почему выгодно быть клиентами ForteBank

ForteBank

сегодня входит в пятерку крупнейших банков страны

,

о чем свидетельствуют его показатели размера активов собственного капитала

,

а также рейтинги известных международных агентств

.

Финансовый институт выступает не только оператором региональных и правительственных программ развития малого и среднего бизнеса

,

но и реализует собственные инструменты поддержки предпринимательства

.

Подробнее о них и о том

,

почему бизнесменам выгодно быть клиентом

ForteBank,

рассказали представители столичного филиала

AO

ForteBank:

Айгуль Аристанбекова,

Заместитель Директора по обслуживанию Юридических лиц и Сахми Жумабаева, Заместитель Директора по кредитованию МСБ

.



Айгуль Аристанбекова, Заместитель Директора по обслуживанию юридических лиц

О направлении ForteBusiness в Нур-Султане

В середине 90-х годов первым Президентом было принято решение о передислокации столицы с юга на север, и если ранее новая столица задумывалась как административный центр, то сегодня она превратилась в город предпринимателей.

Об этом свидетельствует и официальная статистика. По состоянию на 1 сентября 2021 года количество субъектов МСБ, действующих на рынке, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, увеличилось на 11, 8% и составило больше 155 000 единиц, в том числе 55 400 — это малые предприятия, около 250 000 — юридические лица среднего предпринимательства, около 99 000 индивидуальных предпринимателей и 460 крестьянских хозяйств. Учитывая, что население столицы активно растет и уже на 1 августа составляет больше 1,2 млн человек, более 60% активного населения столицы заняты в сфере малого и среднего бизнеса.

Сегодня Нур-Султан стал самодостаточным и привлекательным для инвесторов. Здесь проходят крупные, как политические, так и международные бизнес-мероприятия. К примеру, EXPO-2017, Астанинский Экономический форум и другие.

Город также отмечается самым высоким уровнем внутренней миграции. Сюда съезжаются люди со всех регионов страны: учиться, работать, жить и покорять новые вершины. Для этого в городе созданы все условия как для жизни и отдыха, так и для развития бизнеса.

ForteBank задает тренд в регионе не только своим современным и креативным офисом, но и своими индивидуальными банковскими услугами для клиентов МСБ, корпоративного бизнеса и розничного блока







И наш банк на сегодня входит в пятерку крупнейших банков страны, о чем свидетельствуют его показатели размера активов собственного капитала, а также рейтинги известных международных агентств.

ForteBank задает тренд в регионе не только своим современным и креативным офисом, но и своими индивидуальными банковскими услугами для клиентов МСБ, корпоративного бизнеса и розничного блока.

Регион представлен агрессивным ростом МСБ и для любого предпринимателя на сегодня привлекательны цифровые сервисы, которые позволяют решать повседневные финансовые задачи — все, что связано с платежами, переводами, движениями денег. И в этой части руку помощи может протянуть направление ForteBusiness.

Данное направление включает в себя обслуживание юридических лиц, включая ИП. Сотрудничество основывается на предоставлении с нашей стороны более выгодных продуктов и удобных сервисов для предпринимателей, города и в целом страны. Это и онлайн-открытие счетов, предусматривающее экономию времени клиента на посещение банка. Достаточно иметь ЭЦП и заполнить заявку на сайте банка. Это и пакетное обслуживание No limit, аналогов которого нет в других банках второго уровня. Особенность данной услуги заключается в том, что стоимость пакета рассчитывается из фактических данных расходов клиента, то есть оно не устанавливается банком —клиент сам, согласно процедурам, предоставляет необходимые справки, которые анализируются с нашей стороны, и по процедурам предоставляются определенные скидки.

Также новая платформа интернет-банкинга дает возможность клиентам размещать свободные денежные средства на краткосрочные и долгосрочные депозиты, не посещая банк







Фиксированная ежемесячная абонентская плата за все услуги расчетно-кассового обслуживания дает возможность клиентам сэкономить от 10 до 30%.

Были и остаются важными развитие дистанционных каналов предоставления банковских услуг — это интернет банкинг и мобильное приложение. Наш интернет банкинг для юридических лиц дает уникальную возможность управлять своими счетами с любой точки мира, для этого достаточно иметь интернет и компьютер или iPad.

Одно из востребованных в системе интернет-банкинга приложение — ForTex, которое позволяет клиентам ЮЛ зафиксировать выгодный для них курс конвертации. Клиенты заходят в данное приложение после открытия биржи, видят онлайн-курсы покупки-продажи валют и проводят свои операции без участия менеджера. При этом данная услуга сопровождается без взимания банковской комиссии.

Также новая платформа интернет-банкинга дает возможность клиентам размещать свободные денежные средства на краткосрочные и долгосрочные депозиты, не посещая банк. То есть, если ранее практиковалось, что необходимо для размещения вклада подписать пакет документов и физически прийти в банк, то сегодня клиенту достаточно направить заявку на размещение через канал обмена данными в нашей платформе.

Хочу отметить, что в октябре этого года мы запускаем на рынок мобильное приложение для индивидуальных предпринимателей.





О преимуществах приложения

Конкуренция между банками сегодня перешла в онлайн-режим и конкурируют финансовые институты не столько показателями и продуктовой линейкой, она стандартная во всех банках для юридических лиц — это расчетно-кассовые обслуживание, депозиты, гарантии и кредиты. Сегодня более важно удобство онлайн доступа в банк через мобильное приложение.

В онлайн-банковском приложении пользователю все должно быть понятно, операции должны быть простыми, понятными и осуществляться бесшовно. От этого зависит уровень удовлетворенности клиента. Пользователю должно быть все понятно, начиная от формулировки статуса его заявок на банковские продукты, заканчивая последовательностью кликов, которые необходимо произвести для осуществления операции. Тогда как бесконечное нажатие, скажем, кнопки: «Далее», будет вызывать раздражение у клиента.

Выстраивание понятного пользовательского интерфейса — ключ к положительным эмоциям, а следовательно, к уменьшению количества обращений клиентов в Call center с вопросами и жалобами на работу приложения. Именно такой детальный подход предусматривает банк. Наше мобильное приложение позволит просто и быстро управлять своими счетами через интернет. Данная услуга с широким набором сервиса ориентирована на тех, кто ценит время и предпочитает держать финансовую составляющую под контролем.

В онлайн-банковском приложении пользователю все должно быть понятно, операции должны быть простыми, понятными и осуществляться бесшовно

При этом следует отметить, что ландшафт услуг в направлении ForteBusiness разнообразен и включает: выпуск банковских и тендерных гарантий, с индивидуальными условиями для участников госзакупок и тендеров, а также корпоративных карт, которые позволяют владельцу организовать и упростить учет командировочных и представительских расходов сотрудников компании, проводить безналичные покупки товаров и услуг — неограниченно. К слову, получать средства через корпоративные карты намного выгоднее, чем через кассу банка. Это делается для того, чтобы уменьшить поток клиентов, и привить привычку работать через терминалы и банкомат.

Кроме того, в банке предоставляются зарплатные проекты, e-commerce, которая дает предпринимателям экономию, в части инкассации денег, удобный безналичный расчет с клиентами и контроль продаж, сокращение возможных мошенничеств со стороны персонала коммерсанта.









О ForteKassa

В развитии технологий наш банк предлагает клиентам, чей бизнес связан со сферой розничной торговли, лучшее комплексное решение для автоматизации торговой точки — ForteKassa. Это терминал с более расширенными функциями, который заменяет сразу три опции: обычный платежный POS-терминал, систему автоматизации и принтер для выдачи товарных чеков. С ним можно легко принимать наличные, безналичные платежи, вести учет торговой точки и видеть продажи конкретных товаров. Система имеет готовую базу товаров, порядка 3 000 000 наименований. Весь перечень товаров со штрих кодами. Учет торговой точки возможно ввести с личного кабинета коммерсанта. Система позволяет эффективно вести свой бизнес, контролировать продажи и оценивать эффективность работы своих продавцов, видеть прибыль и остатки по счетам и товарам. Личным кабинетом можно воспользоваться, находясь дома, не обязательно находиться в торговой точке. Данное оборудование не имеет связи с налоговыми органами. Но если есть желание, то можно воспользоваться услугой Webkassa. Эта услуга интеграции, которая позволяет передавать данные в налоговые органы. Стоит эта услуга 4500 тенге, где 3000 тенге стоимость услуги Webkassa и 1500 тенге — стоимость услуги по обеспечению связи АО «Казахтелеком». Иные комиссии банк не взимает.

Терминал ForteKassa Банком предоставляется бесплатно. Клиенту достаточно открыть счет, заключить договор и выбрать, на свое усмотрение, один из двух пакетов, стоимость которых составляет 5500 и 7000 тенге. Эти два пакета включают дополнительный пул разных продуктов и услуг. То есть пакеты включают несколько видов услуг, которые также интересны клиенту.

Приоритетное направление деятельности нашего банка — комплексное обслуживание клиента с учетом его требований и особенностей

Любой владелец торговой точки, который желает установить ForteKassa, получит полную консультацию по продукту и работе с данным терминалом. Установка терминала и техническая поддержка сопровождается менеджером банка. Приоритетное направление деятельности нашего банка — комплексное обслуживание клиента с учетом его требований и особенностей.

К этому продукту, есть интерес у бизнесменов в сфере розничной торговли, то есть придомовые продуктовые магазины, хозяйственные магазины, аптеки.

В Нур-Султане ForteBusiness представлен в четырех отделениях: два отделения на правом берегу и два отделения на левом берегу. На правом берегу отделения расположены по улицам Ташенова, 17 и Бейбитшилиқ, 25. На левом берегу самое крупное бизнес-подразделение находится по проспекту Достык, 8а. В этих трех подразделениях предоставляются услуги клиентам юридических лиц и ИП по расчетно–кассовому обслуживанию и кредитованию МСБ.

Вторая точка на левобережье дислоцирована в ЖК «Триумфальный», по проспекту Кабанбай батыра, 13, где предоставляются услуги именно по рассчетно-кассовому обслуживанию юридических лиц.

Основной поток клиентов традиционно идет в офис, расположенный по улице Достык. Это здание всем нравится, здесь имеются удобные для клиентов зоны, возможность в ожидании выпить кофе, отдохнуть, посетить галерею Forte KulanshiArtSpace. Это совместный проект ForteBank и Центра современного искусства «Куланши», где представлены шедевры казахстанской живописи, и у нас ежемесячно, ежеквартально проходят выставки отечественных и зарубежных художников.





Сахми Бериковна, Заместитель Директора по кредитованию МСБ





О МСБ Нур-Султана

Развитие МСБ актуально на государственном уровне. Активно работающий сектор МСБ напрямую влияет на благосостояние всего населения и экономического роста страны. Малый и средний бизнес обеспечивает активное население рабочими местами, способствует внедрению инноваций и диверсификации отраслей.

Нур-Султан сегодня — это динамично развивающийся город во многих направлениях. Преобладающий вид деятельности — предоставление различного рода услуг, а также торговля товарами народного потребления. Дополнительное развитие дает наличие государственных программ поддержи МСБ. Мы как банк выступаем активным участником в этой цепочке. Все государственные программы поддержки реализуются через банки. К самым актуальным можно отнести программу «Дорожная карта бизнеса 2025», которая включает в себя инструмент субсидирования части процентных расходов, где конечная ставка для предпринимателя не превышает 6% годовых. Инструменты гарантирования в рамках программы позволяют финансироваться при недостаточности залогового обеспечения. Размер гарантии возможен до 85% от суммы займа.

Важно отметить, что по многим направлениям отсутствуют отраслевые ограничения, что практически позволяет всем предпринимателям, работающим в различных секторах экономики, получить финансирование. Дополнительно имеются точечные программы, направленные на развитие промышленного сектора, такие как «ДАМУ-Ондирис».

Наряду с другими программами Акимат совместно с Фондом развития предпринимательства «ДАМУ» реализует региональные программы поддержки предпринимателей. К таким программам можно отнести «Астана ZhasStart», направленную на поддержку молодых начинающих предпринимателей, не старше 29 лет, а также программы AstanaService, АstanaRetail и «Астана Бизнес», позволяющие финансироваться на развитие действующего бизнеса по фиксированной льготной ставке.

Каждая программа имеет свое определенное направление в секторе экономики. AstanaService — больше была направлена на поддержку предпринимателей, занятых в сфере услуг. Программа АstanaRetail направлена на развитие оборотного капитала. Программа «Астана бизнес-2» направлена, как и на пополнение оборотного капитала, так и на инвестиционные проекты с более расширенным сектором экономики.





На какие цели бизнесмены берут кредиты





Если шесть-семь лет назад кредит брали больше для развития сферы услуг, торговли, открывали рестораны, магазины, гостиницы, хостелы, то сегодня кредитный портфель МСБ диверсифицирован в разных направлениях.

В последние годы наблюдается развитие промышленной отрасли. В регионе имеется отдельно выведенная специальная экономическая зона, функционирующая с 2002 года, где активно идет строительство и запуск производственных объектов различного направления. Наличие в городе собственной новой промышленной зоны дает дополнительный стимул развитию МСБ региона. Мы часто бываем на территории СЭЗ и наглядно видим, как активно развивается реальный сектор экономики, идет масштабное строительство промышленных объектов. Нам как банку, приятно видеть развитие различного вида производства. И мы надеемся, что темпы роста МСБ в данном направлении будут только расти.

В последние годы наблюдается развитие промышленной отрасли







Государственные программы поддержки в большинстве своем направлены на развитие производственного сектора — это и программы «ДАМУ Өндіріс», «ДКБ-2025» и «Экономика простых вещей», где в приоритете промышленный сектор.

Наряду с другими активно развивается сектор медицины. Строятся новые и модернизируются действующие клиники. Закупается серьезное диагностическое оборудование и их полное оснащение. Высокий уровень медицины в стране также положительно повлияет на все сферы жизнедеятельности нашего населения, в том числе и МСБ.





Преимущества для МСБ





Основные наши преимущества как банка — это индивидуальный подход. Наш клиент очень разный. Это могут быть представители малого бизнеса, а также среднего и крупного бизнеса. Наша особая гордость — это когда клиент приходит к нам, как представитель малого бизнеса и спустя время становится клиентом уже среднего бизнеса, а где-то и крупного. Мы растем вместе. Нам приятно наблюдать такое. Мы настроены на долгосрочное сотрудничество с клиентом.

Главное наше преимущество в том, что мы мобильны, так как наш головной офис находится в Нур-Султане

Говоря о кредитовании МСБ, в банке представлена широкая линейка как для наличного финансирования, так и оформления всех видов условных обязательств. Региональные программы подходят для малого бизнеса. Средний бизнес уже работает в рамках программ «Экономика простых вещей» или «ДКБ-2025». Эти программы рассчитаны в том числе и для крупного бизнеса, так как позволяют финансироваться на крупные инвестиционные проекты, влияющие на экономику региона, в целом. Высокий уровень ликвидности и стабильное развитие банка позволяет нашим клиентам быть уверенными в своем финансовом партнере.

Главное наше преимущество в том, что мы мобильны, так как наш головной офис находится в Нур-Султане. Мы доступны географически — наш офис находится в центре города. Вся наша система, если вы обратили внимание, сложена на открытости. У нас нет закрытых пространств, все кабинеты прозрачные. Концепция банка построена на том, чтобы мы были открытыми с клиентами и готовыми к сотрудничеству.

Наши офисы зеркалят наше отношение — мы хотим быть открытым, универсальным банком.





О развитии цифровизации





Необходимость в цифровизации касается любого сектора экономики, в том числе и банков. Вся наша работа связана с клиентами. Если ранее основная масса наших клиентов предпочитала получать услуги оффлайн, то сегодня большая часть уходит в онлайн-обслуживание. Данная форма позволяет эффективнее распределять временные ресурсы и оперативнее решать поставленные бизнес-задачи. Мы решили максимально прийти к тому, чтобы уменьшить посещение клиентом банка, не выходя из своего офиса, дома, производить необходимые ему банковские операции. Сегодня направление ForteBusiness имеет возможность предоставить онлайн-открытие банковских счетов, совершать переводные операции из любой точки мира. Дополнительное преимущество для клиентов банка — возможность получить онлайн беззалоговый кредит — «ОВЕРДРАФТ под обороты POS-терминала — online». Услуга удобная и не требует много времени. Достаточно иметь обороты по POS-терминалу не менее шести месяцев и не менее пяти транзакций в каждом месяце рассматриваемого периода. Возможная сумма к получению до 5 000 000 тенге, рассчитывается из показателей среднемесячных оборотов. Для этого необходимо зайти на официальный сайт банка и подать заявку. Оформление производится при наличии ЭЦП. Решение принимается оперативно. В случае одобрения, деньги напрямую поступают на текущий счет клиента.

Клиенты, работающие в рамках универсального терминала ForteKassa, который представила Айгуль Ельбосыновна, также могут оформить беззалоговый займ до 10 000 000 тенге в рамках программы «Кредиты под обороты ForteKassa»

Овердрафт позволяет клиентам оплачивать срочные счета поставщикам, осуществлять платежи по налогам, своевременно выплачивать заработную плату работникам, не дожидаясь поступлений от контрагентов. Это такой продукт, который нужен условно для закрытия кассовых разрывов. Он краткосрочный, займы оформляются со сроком до 30 дней. Механизм его действия схож с револьверной картой.

Клиенты, работающие в рамках универсального терминала ForteKassa, который представила Айгуль Ельбосыновна, также могут оформить беззалоговый займ до 10 000 000 тенге в рамках программы «Кредиты под обороты ForteKassa». Лимит финансирования рассчитывается по сумме оборотов за шесть месяцев по программному обеспечению ForteKassa. Срок кредитования до 12 месяцев на различные цели.

Для клиентов, работающих с оборотами по текущему счету, представлен продукт «Овердрафт — online». Возможная сумма до 20 000 000 тенге. Для оформления займа необходима частота поступлений денежных средств на текущий счет заемщика не менее пяти раз в месяц за последние шесть месяцев и наличие не менее трех контрагентов. Услуга предоставляется для текущих клиентов банка индивидуальных предпринимателей, а в ближайшее время будет также доступна для всех клиентов Юридических лиц Банка.

Онлайн-платформы, для банка сейчас первостепенны, мы активно работаем в этом направлении. Вопросы безопасности обеспечиваются в полном объеме.

Мы рады быть надежным партнером для наших клиентов.







