О современном Туркестане и главных достопримечательностях

sports.ru Казахстан подготовил интересный материал о Туркестане — новом городе на футбольной карте Казахстана. А если помимо достопримечательностей и путешествий вас интересует футбол и другие виды спорта, на sports.ru вы найдете много актуальной информации о любимых командах и спортсменах.







Современный Туркестан





В последние два года Туркестан можно назвать главной стройкой страны. В июне 2018 года президент присвоил Шымкенту статус города республиканского значения, а Туркестан стал центром бывшей Южно-Казахстанской области.









Город условно поделили на три части: культурно-духовный, административно-деловой центры и жилой район. Вся стройка ведется при постоянном контроле ЮНЕСКО. Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи — один из объектов всемирного наследия, поэтому, к примеру, здания поблизости от мавзолея не должны превышать определенную высоту.

Сейчас в регионе строят крупный горнолыжный комплекс, а в прошлом году начал работу первый в стране университет туризма. Будущим выпускникам работы в Туркестане будет достаточно.

Самым крупным проектом в городе можно назвать «Керуен сарай» — это огромный восточный гранд-базар, на территории которого будут отели, кинотеатры, рестораны, а также парки и аллеи.

Одним из множества новых объектов в Туркестане стал и стадион. Первый официальный матч на этой арене состоялся уже на этой неделе, но, к сожалению, пока без зрителей.





Куда сходить













Источник: @talashin





Мавзолей Ходжа Ахмеда Яссауи — это то, ради чего в Туркестан едут туристы со всего мира. В общей сложности здесь 36 помещений, в том числе центральный зал, перекрытый самым большим в Средней Азии кирпичным куполом 18-метрового диаметра, а высота самого мавзолея в центральной части составляет 44 метра.

В мавзолее расположен пантеон казахских ханов, где насчитывается 43 надгробия и усыпальница самого Яссауи.

Как уже было сказано ранее, мавзолей был построен Тамерланом. По одной из легенд, конструкции здания несколько раз разрушались — почти мистика. После этого Тамерлану приснился сон, что сначала нужно построить мавзолей для Арыстанбаба — наставника Ходжа Ахмеда Яссауи. Тамерлан так и сделал — построив два мавзолея вместо одного. Помимо усыпальницы здесь можно найти прекрасный образец Корана, выставленный под стеклом.

Также в историческом центре Туркестана есть множество других исламских памятников и музеев: подземная мечеть Хильвет, музей «Жума мечети» 18 века, Музей истории города Туркестан, Музей археологии и этнографии, Музей-мавзолей Рабии Султан Бегим и другие.





Подробнее здесь.