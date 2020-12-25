О рекорд-лейбле свободного формата Masterskaya

Masterskaya — больше, чем просто украинский лейбл, основанный Иваном Дорном. Сейчас лейбл объединяет и артистов из разных стран СНГ. Читайте об артистах и необычной музыке лейбла.
@masterskayalab
Masterskaya — музыкальное издательство свободного формата, основанное Иваном Дорном. Также это открытое творческое пространство со своей студией звукозаписи, лекторием и концертной площадкой. Кроме того, в 2017 году в Киеве открылась одноименная творческая лаборатория, которая занимается поиском молодых артистов для лейбла. Лейбл издает музыку как самого Ивана, так и его друзей и коллег, близких артисту по духу.
Артисты
Иван Дорн, @dorn_ivan
Иван Дорн — украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. В 2010 году Дорн начал сольную карьеру, выпуская свои песни, среди которых «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более» и другие. За эти годы он выпустил три студийных альбома и множество синглов. Иван дает концерты по всему миру и имеет множество наград.
Релизы:
— «Чики»
— Wasted
— «Карнавала.Нет».
Jonathan Livingston, @jonathanlivingstonband
Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл «Колискова». Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом «Під зеленими осокорами». Насыщенность живого инструментала, этноромантика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston — идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.
Релизы:
— «Пил»
— «Дурман» ЕР.
Lucas Bird, @lucasbirdmusic
Lucas Bird, он же Даниил Зубков. Его музыка от песни к песне переходит из софт-рока в инди-поп и обратно, выдавая разнообразную палитру настроений в пределах от печальной задумчивости до мечтательной романтичности.
Релизы:
— Meridian
— Art Class.
Khayat, @ado.khayat
Khayat — украинский певец и автор песен, работающий в жанре фольктроника. Финалист вокального шоу «Голос Країни», участник национального отбора на «Евровидение-2019» и «Евровидение-2020». В 2019 году Khayat выпустил дебютный альбом KHMIL', куда вошли семь композиций и один бонус-трек. KHMIL' — это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. В день релиза KHMIL ' достиг второй строчки в iTunes TOP-200 Releases Ukraine.
Релизы:
— Call for love
— «Говорила»
— «Темно».
Constantine, @constantinelovera
Constantine — украинский певец и первый артист лейбла. В июне 2017 года вышел релиз дебютного альбома Constantine «Один», который включал в себя восемь песен. На сегодня Константин — самый убедительный соул-исполнитель на территории бывшего СНГ, и работа с Дорном позволяет ему делать примечательный музыкальный продукт с оригинальными электронными аранжировками.
«Счастливые люди», @etovselubov
«Счастливые люди» — экспериментальный проект Masterskaya. По-настоящему важным событием в истории проекта стал фестиваль Burning Man 2017. В 2018 году вышел их дебютный альбом «Датаизм». Песни из этого альбома использовались в качестве саундтреков к фильму «Левгений». В 2020 году группа представила новый мини-альбом, заряженный на успех — «Мантра успеха». Жанр, в котором работает группа, сами «Счастливые люди» описывают как «крипто-поп».
Релизы:
— Альбом «Мантра успеха».