О рекорд-лейбле свободного формата Masterskaya

Masterskaya — больше, чем просто украинский лейбл, основанный Иваном Дорном. Сейчас лейбл объединяет и артистов из разных стран СНГ. Читайте об артистах и необычной музыке лейбла.







@masterskayalab

Masterskaya — музыкальное издательство свободного формата, основанное Иваном Дорном. Также это открытое творческое пространство со своей студией звукозаписи, лекторием и концертной площадкой. Кроме того, в 2017 году в Киеве открылась одноименная творческая лаборатория, которая занимается поиском молодых артистов для лейбла. Лейбл издает музыку как самого Ивана, так и его друзей и коллег, близких артисту по духу.





Артисты





Иван Дорн — украинский певец, музыкант, автор песен, продюсер, диджей, актер и телеведущий. В 2010 году Дорн начал сольную карьеру, выпуская свои песни, среди которых «Стыцамэн», «Бигуди», «Северное сияние», «Тем более» и другие. За эти годы он выпустил три студийных альбома и множество синглов. Иван дает концерты по всему миру и имеет множество наград.





Релизы:

— «Чики»

— Wasted

— «Карнавала.Нет».













Группа Jonathan Livingston заявила о себе в октябре 2017 года, выпустив дебютный сингл «Колискова». Дебют коллектива получил положительные отзывы публики и сразу обратил внимание музыкальных изданий. А уже весной 2018 группа презентовала дебютный мини-альбом «Під зеленими осокорами». Насыщенность живого инструментала, этноромантика и волшебный украинский язык в песнях Jonathan Livingston — идеальная атмосфера для того, чтобы погрузиться в себя.





Релизы:

— «Пил»

— «Дурман» ЕР.













Lucas Bird, он же Даниил Зубков. Его музыка от песни к песне переходит из софт-рока в инди-поп и обратно, выдавая разнообразную палитру настроений в пределах от печальной задумчивости до мечтательной романтичности.





Релизы:

— Meridian

— Art Class.













Khayat — украинский певец и автор песен, работающий в жанре фольктроника. Финалист вокального шоу «Голос Країни», участник национального отбора на «Евровидение-2019» и «Евровидение-2020». В 2019 году Khayat выпустил дебютный альбом KHMIL', куда вошли семь композиций и один бонус-трек. KHMIL' — это синтез электронной музыки, этнических мелодий и восточных мотивов. В день релиза KHMIL ' достиг второй строчки в iTunes TOP-200 Releases Ukraine.





Релизы:

— Call for love

— «Говорила»

— «Темно».













Constantine — украинский певец и первый артист лейбла. В июне 2017 года вышел релиз дебютного альбома Constantine «Один», который включал в себя восемь песен. На сегодня Константин — самый убедительный соул-исполнитель на территории бывшего СНГ, и работа с Дорном позволяет ему делать примечательный музыкальный продукт с оригинальными электронными аранжировками.













«Счастливые люди» — экспериментальный проект Masterskaya. По-настоящему важным событием в истории проекта стал фестиваль Burning Man 2017. В 2018 году вышел их дебютный альбом «Датаизм». Песни из этого альбома использовались в качестве саундтреков к фильму «Левгений». В 2020 году группа представила новый мини-альбом, заряженный на успех — «Мантра успеха». Жанр, в котором работает группа, сами «Счастливые люди» описывают как «крипто-поп».





Релизы:

— Альбом «Мантра успеха».







