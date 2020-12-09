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О миссии и работе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов
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Сегодня в 14:50

О миссии и работе Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов

Даулет Абылкаиров, заместитель председателя правления

О Международном центре зеленых технологий и инвестиционных проектов

Миссия Международного центра зеленых технологий и инвестиционных проектов — содействие переходу Казахстана к зеленой экономике, то есть продвижение зеленых технологий, изучение лучших практик и повышение конкурентоспособности. Это поможет улучшить качество жизни населения и снизить негативное воздействие на окружающую среду.

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Переход на наилучшие доступные зеленые технологии не одномоментный шаг — это займет очень длительный период. С прошлого года мы начали активно работать и уверены, что через десять лет казахстанцы увидят и почувствуют, что в стране улучшилась экология, решились проблемы с загрязнением воздуха и воды, а соответственно, и качество жизни.

Еще один результат нашей работы — это то, что экономика Казахстана станет более зеленой, конкурентоспособной, мы будем отвечать всем международным соглашениям, включая Парижское, а наша продукция будет высоко экспортно ориентированной, с высокой добавленной стоимостью. Это значит, что продукция будет отвечать всем нормам Европейского союза, будет суперконкурентоспособной, качественной и не будет облагаться дополнительными налогами со стороны Европы.

Мы нацелены на создание умной зеленой системы управления отходами, также одна из наших целей — развивать устойчивое сельское хозяйство, приоритетными для нас являются вопросы правильного использования водных ресурсов и сокращение негативного воздействия на окружающую среду. Так практически все вопросы, которыми мы занимаемся, затрагивают каждого гражданина в частности и всю республику в целом. Поэтому мы активно работаем с такими топовыми международными финансовыми организациями, как Программа развития ООН, Европейский банк реконструкции и развития, Азиатский банк развития. Скоро мы подпишем соглашение с дочерней организацией ООН ЮНИДО — это Организация объединенных наций по промышленному развитию, для развития и обучения представителей малого и среднего бизнеса Казахстана, чтобы мы могли выводить их на глобальный рынок. Эту работу будет финансировать ЮНИДО, и у нас есть четкие KPI — вывести до 40 организаций на самоокупаемость в течение двух лет и до 4 компаний на международный IPO с целью их продвижения на мировом рынке.

Важно, что ПРООН и ЮНИДО провели аудиторскую отчетность нашего центра и подтвердили, что мы соответствуем международным и корпоративным требованиям крупнейших международных организаций.

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В рамках Европейского союза есть проект, который называется Программа Европейского союза и Центральной Азии по сотрудничеству в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата. Наш центр — это платформа Европейского союза по поддержке и сотрудничеству в области водных ресурсов, окружающей среды и изменения климата. Так, Европейский союз за свой счет предоставляет нам самых лучших в мире экспертов в разных сферах, которые изучают наши вопросы и дают рекомендации, которые можно применять в жизни.

Сейчас мы активно работаем над получением аккредитации в Зеленом климатическом фонде. Зеленый климатический фонд — самый большой фонд в мире по финансированию, выдаче грантов и предоставлению нефинансовой поддержки в виде консультаций и обучения, бюджет которого больше 100 миллиардов долларов, и, к сожалению, в Казахстане еще ни одна организация не аккредитована. Мы хотим стать первыми.

Любая компания или научно-исследовательский институт, у которых есть разработка, но нет аккредитации от государственных органов или международных организаций либо финансирования, могут официально обратиться в наш центр, и мы возьмем в работу их проект. Например, к нам обратились ученые, которые разработали систему фиксирования перемещения барханов, проблема в том, что идет перетекание почвы, и эта система может помочь остановить данный процесс, чтобы это не вредило экологии. Сейчас мы активно ищем финансирование для этого проекта.


О проектах

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Программа развития ООН и Азиатский банк развития в марте этого года предоставили грант для проекта по переработке медицинских отходов для борьбы с COVID-19. Они выделили 50 миллионов тенге и обеспечили устойчивость функционирования системы утилизации вредных медицинских отходов. Мы разработали простую и понятную методологическую основу для обращения с медицинскими отходами для поликлиник и больниц. Также разработали базу данных по медицинским отходам в разрезе регионов, где указано, какие отходы в каком регионе являются опасными и так далее. Третьей задачей было повышение потенциала сотрудников в медицинских учреждениях, которые осуществляют деятельность по утилизации медицинских отходов. Для этого мы провели обучающий комплекс и разработали видеоролики на трех языках.

Второй важный проект, которым мы сейчас занимаемся — переработка отходов в электроэнергию. По заказу Министерства экологии мы изучили шесть мусорных полигонов в шести городах Казахстана и провели исследование по морфологическому составу отходов. После этого мы дали рекомендации, где на сегодняшний день необходимо строить современные производства по сжиганию мусора для переработки в электроэнергию, а где необходимо установить мусорно-сортировочные объекты. Еще мы дали рекомендации инвесторам, чтобы они знали, в каком городе можно строить завод и где будут работать системы ГЧП.


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#казахстан #бизнес #технологии #экология #инвестиции
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