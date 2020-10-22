О лейбле Musica36 и его артистах

Musica36 — лейбл звукозаписи, продюсерский центр, основанный казахстанским исполнителем Адилем Жалеловым в 2019 году, который объединяет в себе молодых и талантливых музыкантов.

Лейбл Musica36 официально был создан в 2019 году, после того как Адиль покинул Gazgolder. В 2018 году Адиль разделил свое творчество на Скриптонит и Gruppa Skryptonite: два проекта, различающихся как по творческой составляющей, так и по организационной.

Первый сингл Gruppa Skryptonite Glupye i Nenuzhnye был опубликован уже на канале нового проекта. Дебютным синглом, выпущенным от имени Musica36, стал трек исполнителя 104 «В аду сегодня жарко», с участием артистов Dose и Скриптонит.

Первоначально участниками лейбла были Gruppa Skryptonite, 104, Truwer, Райда и Kali, которые приняли участие в первом альбоме-сборнике, выпущенном в августе 2019 года от имени Musica36 «Как я провел это лето». Впоследствии состав лейбла менялся.

Участники лейбла на сегодняшний день: Скриптонит, Gruppa Skryptonite, Truwer, Kali, M’Dee, Райда, TAYÖKA, «Сёстры».

Скриптонит, @real _scrip





Адиль Жалелов — хип-хоп-исполнитель, саунд-продюсер и создатель лейбла Musica36. В 2014 выпустил клип на песню VBVVCTND, который принес артисту первую известность на территории всего СНГ. В 2015 выходит дебютный альбом «Дом с нормальными явлениями», который становится 13-кратно платиновым.

В 2017 году Скриптонит выпускает альбом «Праздник на улице 36», который получает 14-кратный платиновый статус. В конце этого же года выходит двойной альбом «Уроборос: Улица 36» и «Уроборос: Зеркала». В 2019 Адиль выпускает пятый cтудийный альбом «2004» и принимает участие в совместной мировой промо-кампании с Apple Music, в рамках которой песню «Колёса» услышала 60-ти миллионная аудитория сервиса во всем мире.

Truwer, @truwer





Саян Жимбаев — рэп-исполнитель из Павлодара. Truwer состоял в группе Jillzay, которая была основана Скриптонитом и Niman в 2009 году. В начале 2015 года артист презентует общественности свои первые музыкальные творения. В октябре 2016 года был выпущен альбом Jillzay 718 Jungle из 18 композиций. В марте 2017 года вышел EP Open Season. В сентябре 2017 года Truwer совместно с 104 выпустил трек «Сафари».





Релизы 2020 года:

— «Тебя не будет»

— «Дичка», feat qurt

— макси-сингл «Оса»

— «Диабло»

— Who shot ya, клип 104 feat Truwer

— «Кроме шуток»

— Rahmet

— «В одного», Скриптонит feat Truwer

— «Эй, брат», Nimvn feat Truwer

— макси-сингл «Талия», Nimvn feat Truwer, Райда, Скриптонит

— «Женщины», Райда feat Скриптонит, Truwer

— «Дерзко»

Kali, @kali_capital





Алмаc Калиев — рэп-исполнитель. Дебютировал на лейбле Musica36 летом 2019 года с треком «Танцуй». В августе 2019 года совместно со Скриптонитом и Truwer выпустил трек «На пределе». Принял участие в записи компиляции лейбла с запоминающейся и танцевальной песней «Бармен». В 2019 году Kali выпустил совместный с Райдой макси-сингл «Розы», сольные EP «Не бери в голову» и «Бессонница».





Релизы 2020 года:

— «Крученный»

— «ПМЖ», feat 104

— макси-сингл «Талия», «Эй, брат» Nimvn feat Truwer, Kali

— «Позаботься о мозгах», Nimvn feat Kali

— «Дерзко», Truwer feat Kali

— Один раз»

M’Dee, @mdeemusic





Мади Токтаров — исполнитель и саунд-продюсер. Начинал музыкальную карьеру с создания инструменталов. В 2018 году выпускает сольный альбом «Алматинский Джаз Vol. 1», в котором раскрывает ретрозвучание.

В 2019 выходит вторая часть «Алматинского Джаза», где на передний план артист выводит диско и фанк восьмидесятых. В 2019 году дебютирует на лейбле Musica36, с альбомом «ФЕРОМОН», на котором преобладает R&B-звучание нулевых.





Релизы 2020 года:

— delete

— 2x2

Райда, @rraydaha





Райда — рэп-исполнитель из Казахстана. Дебютировал на лейбле в летней компиляции «Musica36: Как я провёл это лето». В 2019 выпустил совместный макси-сингл «Розы» с Kali. Также стал гостем на альбоме Скриптонита «2004» с интерлюдией и принял участие в песне «Мебель».





Релизы 2020 года:

— «Нас не найдут»

— «Кошки-мышки»

— макси-сингл «Талия», Nimvn feat Скриптонит, Truwer, Райда

— Baby mama, feat Скриптонит

— «Женщины», feat Скриптонит, Truwer

— дебютный альбом Love story. Act 1

TAYÖKA, @tayoka_official





Таня Щербина — певица и автор песен. В 2019 году под псевдонимом TAYÖKA выпустила свой первый сингл «Мост». В течение всего года экспериментировала со звучанием, выпустив несколько работ в смешанных стилях и жанрах. В 2020 дебютировала на лейбле Musica36.





Релизы 2020 года:

— «Жизнь не любит», Gruppa Skryptonite feat TAYÖKA

— «Пальмы в снегу»

«Сёстры», @sistersowl





Последними к лейблу присоединились Настя и Маруся Муравьёвы, выступающие как дуэт «Сёстры». В дискографии «Сестёр» есть уже два мини-альбома — «Не обо мне» и «Окна».





Релизы 2020 года:

— «Высота», feat Скриптонит

— «Нет дела».