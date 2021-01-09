Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
o-leyble-mamamusic-i-ego-artistah
О лейбле mamamusic и его артистах
72
/
/

Сегодня в 19:50

О лейбле mamamusic и его артистах

Один из самых успешных украинских лейблов, артисты которого с каждым новым синглом становятся все популярнее в странах СНГ и Европы — подробнее о лейбле mamamusic.


@mamamusic.ua


mamamusic — ведущая продюсерская компания Украины, которая объединяет успешнейших представителей отечественного шоу-бизнеса. Команда компании mamamusic, возглавляемая продюсером Юрием Никитиным, уже 20 лет работает на рынке шоу-бизнеса и стоит у истоков его формирования. Артисты mamamusic неоднократно становились призерами многих фестивалей и конкурсов. Ирина Билык и Андрей Данилко получили звания народных артистов Украины. Среди арсенала наград также «Золотой граммофон», премия «Муз-ТВ», «Золотая шарманка», «Золотая жар-птица». Деятельность компании — это комплекс услуг, который охватывает практически все сферы шоу-бизнеса.


Артисты:


Верка Сердючка, @v_serduchka



Верка Сердючка — женский персонаж, который придумал и создал Андрей Данилко в 1992 году. В 2007 году благодаря 2-му месту на «Евровидении» с песней Dancing Lasha Tumbai Верка Сердючка стала известной в Евросоюзе. Дискография включает в себя четыре студийных альбома, два мини-альбома и пять сборников. За песню «Гоп-гоп» Верка получает свой первый «Золотой граммофон». Пластинка «Ха-ра-шо!» расходится миллионным тиражом и получает бриллиантовую сертификацию.


Релизы:

— EP Sexy

— Make It Rain Champagne.


KAZKA, @kazka.band



KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2015 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, «феноменом», «прорывом года», первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, рекордсменом среди украинских артистов в YouTube. Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько рекордов среди композиций на территории СНГ. На этот момент у них есть два студийных альбома, несколько синглов, а также коллаборации с другими исполнителями.


Релизы:

— «RYZDVYANA (Ой як же було)»

— Baby I’m Ok KADEBOSTANY feat. KAZKA

— «Острів» ft. Runstar

— «Поруч» ft. Alekseev.


Ольга Горбачева, @gorbachovaolga



Ольга — украинская певица, телеведущая и ментор. Свою творческую карьеру начинала в качестве телеведущей и шеф-редактора телеканалов. Затем начала музыкальную карьеру под псевдонимом «Арктика» и выпустила два альбома. После под своим именем выпустила три альбома, последний из которых состоит из песен-аффирмаций. Сейчас она активно занимается коуч-сессиями.


Релизы:

— «Сила».


«НеАнгелы», @neangely.official, @babaslavka, @vikanablack



«НеАнгелы» — украинская музыкальная поп-группа, основанная продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. Бессменные солистки — Виктория Смеюха и Слава Каминская. За все время дуэт участвовал в совместных работах со знаменитыми исполнителями. Также дуэт имеет несколько наград, таких как премия телеканала «Интер», и несколько раз держался на первых местах чартов. У них есть четыре альбома и множество синглов.


Релизы:

— «Разорвал».

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#музыкальнаястудия #украина #музыкальныйлейбл #веркасердючка #mamamusic
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Музыканты и группы из Украины, которые популярны за границей
5720
Казахстанская литература: 9 книг современных авторов
7371
Лана Болат о том, как Президент РК пригласил их группу танцевать степ в Астану
3538