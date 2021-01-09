О лейбле mamamusic и его артистах

Один из самых успешных украинских лейблов, артисты которого с каждым новым синглом становятся все популярнее в странах СНГ и Европы — подробнее о лейбле mamamusic.







@mamamusic.ua





mamamusic — ведущая продюсерская компания Украины, которая объединяет успешнейших представителей отечественного шоу-бизнеса. Команда компании mamamusic, возглавляемая продюсером Юрием Никитиным, уже 20 лет работает на рынке шоу-бизнеса и стоит у истоков его формирования. Артисты mamamusic неоднократно становились призерами многих фестивалей и конкурсов. Ирина Билык и Андрей Данилко получили звания народных артистов Украины. Среди арсенала наград также «Золотой граммофон», премия «Муз-ТВ», «Золотая шарманка», «Золотая жар-птица». Деятельность компании — это комплекс услуг, который охватывает практически все сферы шоу-бизнеса.





Артисты:





Верка Сердючка — женский персонаж, который придумал и создал Андрей Данилко в 1992 году. В 2007 году благодаря 2-му месту на «Евровидении» с песней Dancing Lasha Tumbai Верка Сердючка стала известной в Евросоюзе. Дискография включает в себя четыре студийных альбома, два мини-альбома и пять сборников. За песню «Гоп-гоп» Верка получает свой первый «Золотой граммофон». Пластинка «Ха-ра-шо!» расходится миллионным тиражом и получает бриллиантовую сертификацию.





Релизы:

— EP Sexy

— Make It Rain Champagne.









KAZKA — украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2015 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, «феноменом», «прорывом года», первой украиноязычной группой, попавшей во всемирный чарт SHAZAM, рекордсменом среди украинских артистов в YouTube. Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько рекордов среди композиций на территории СНГ. На этот момент у них есть два студийных альбома, несколько синглов, а также коллаборации с другими исполнителями.





Релизы:

— «RYZDVYANA (Ой як же було)»

— Baby I’m Ok KADEBOSTANY feat. KAZKA

— «Острів» ft. Runstar

— «Поруч» ft. Alekseev.









Ольга — украинская певица, телеведущая и ментор. Свою творческую карьеру начинала в качестве телеведущей и шеф-редактора телеканалов. Затем начала музыкальную карьеру под псевдонимом «Арктика» и выпустила два альбома. После под своим именем выпустила три альбома, последний из которых состоит из песен-аффирмаций. Сейчас она активно занимается коуч-сессиями.





Релизы:

— «Сила».









«НеАнгелы» — украинская музыкальная поп-группа, основанная продюсером Юрием Никитиным 16 июля 2006 года. Бессменные солистки — Виктория Смеюха и Слава Каминская. За все время дуэт участвовал в совместных работах со знаменитыми исполнителями. Также дуэт имеет несколько наград, таких как премия телеканала «Интер», и несколько раз держался на первых местах чартов. У них есть четыре альбома и множество синглов.





Релизы:

— «Разорвал».