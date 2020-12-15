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О лейбле Little Big Family и его артистах
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Сегодня в 21:50

О лейбле Little Big Family и его артистах

Денис Глазин, Илья Прусикин — фронтмены группы Little Big, и Алина Пязок — сооснователь группы и режиссер клипов, создали лейбл Little Big Family, в котором состоят российская фолк-панк-хардкор-группа The Hatters, российская трэп-исполнительница Tatarka, российская группа «Хлеб», рэпер Lizer.


Артисты:

Little Big, @littlebigband


littlebigband

Little Big — российская панк-поп-рэйв-группа, образована в 2013 году в Санкт-Петербурге. Группа впервые заявила о себе в апреле 2013 года, выпустив клип Every Day I’m Drinking на YouTube, и сразу набрала популярность. Коллектив именует себя «сатирической арт-коллаборацией», которая одновременно делает ставку на музыку, зрительный ряд и на представление. У Little Big множество российских и международных наград. Коллектив был выдвинут от России на конкурс «Евровидение-2020». У них четыре студийных альбома, три мини-альбома и 15 синглов.

Релизы:


— UNO

— Hypnodancer

— Tacos

— S*ck My D*ck.


The Hatters, @thehttrs


thehttrs

Российская джипси-фолк-рок-группа, основанная в 2016 году в Санкт-Петербурге. Коллектив позиционирует себя музыкально-театральным проектом, а свой жанр называет

«русско-цыганским уличным народным алкохардкором на душевных инструментах». «Собака.ru» назвала группу «самым модным проектом в Санкт-Петербурге». У них четыре альбома и четыре мини-альбома.

Релизы:


— «На дальней станции сойду»

— «Я делаю шаг»

— альбом SHOOT ME.


Tatarka, @smelaya_ira


smelaya_ira

Ирина Смелая — российская певица и видеоблогер. Стала популярна благодаря DIY-передачам Fashion Trashon, «М/Ж», а затем на протяжении двух лет вела личный канал на

YouTube, в котором выпускала ролики под названием «Татарские будни». В конце 2016 года выпустила дебютный клип на песню Altyn. На июль 2020 года клип набрал 46 миллионов просмотров.

Релизы:


— альбом Golden Flower.


«Хлеб», @hlebmusic


hlebmusic

«Хлеб» — российская группа, основанная в 2013 году тремя видеоблогерами и исполняющая комедийный рэп. Несмотря на изначальную несерьезность группы, к 2016 году «Хлеб» стал достаточно популярным: клипы на YouTube собирают миллионы просмотров, а концерты проходят в крупнейших клубах. Они уже выпустили четыре студийных альбома, пять мини-альбомов и множество синглов.

Релизы:


— «Люлю»

— «Плачу на техно», feat Cream Soda

— Choco

— «Капельки» feat. Ида Галич

— «Катя» feat . Кравц

— «Пока молодой» feat . Мэйби бэйби.


Lizer, @yunglizer


yunglizer

Арсен Магомадов— рэп-исполнитель, автор песен, более известный по псевдониму LIZER. Бывший участник рэп-объединения «Закат 99.1». В начале 2018 года Lizer выпустил альбом My Soul, ставший началом сольной карьеры артиста. Lizer выпустил семь студийных альбомов и несколько синглов.

Релизы:


— «Обратно», feat. «Рыночные отношения»

— «Быстро повзрослел».

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