О бельгийце, который приехал в Шымкент на один год, а остался на 17 лет

О переезде

Первый раз я приехал в Казахстан в сентябре 1999 года, а второй визит состоялся уже через несколько месяцев в январе 2000 года. Я приезжал в Шымкент в качестве эксперта по пивоварению. В тот приезд директор компании по производству знаменитого «Шымкентского» пива предложил мне остаться работать у них. Сначала я отказался, потому что мне нравилось работать в Европе и у меня там семья. Но на встрече перед отъездом, я все-таки согласился.





Директор знал, что все оборудование, которое было, не соответствовало техническим стандартам. Я сказал, что если приступлю к работе, то нужно выделить деньги, чтобы я поехал в Европу и нашел новых поставщиков оборудования. С 2000 по 2002 год я участвовал в составлении инженерных проектов, разных этапов модернизации и в переговорах с поставщиками.





Было сложно перейти на новое оборудование без людей, которые могли бы им управлять. И компания, которая поставляла оборудование, боялась привозить его из-за сложностей в оптимизации. Поэтому в 2003 году я оставил университет, где преподавал, и приехал в Шымкент на один год, чтобы поработать над проектом. Этот год затянулся на 17 лет, что говорит о том, что мне здесь нравится.

О сложностях

Так как я планировал остаться здесь всего на год, поэтому не сразу начал изучать русский и казахский языки. Но сейчас я могу спокойно говорить на русском.





Еще одна трудность — бумажная работа, с которой я столкнулся по приезде. В первый раз мне отказали в визе и местные предложили жениться на казашке, чтобы сделать документы. Я сказал директору, что мне нужно обсудить это с женой, иначе будут проблемы. Это была, конечно, шутка. После всей волокиты мне выдали документ о том, что я могу постоянно находиться в Казахстане. Проблемы были из-за того, что тогда в Казахстане не было посольства Бельгии и все документы проходили через посольство в Москве. Сейчас этот процесс автоматизирован, и я получал его уже три раза.





Также, благодаря открытой визовой системе, меня навестили мои старшие дети в 2017 году — сын и дочь приехали ко мне из Бельгии. Они были впечатлены, как радушно их встретили на границе без каких-либо проблем. Им понравилось двухнедельное пребывание в Казахстане.

О людях и работе

Я уважаю здешнюю культуру и менталитет, иначе бы я здесь не жил. Но многие люди за 20 лет так и не привыкли, что рядом с ними живут иностранцы. Люди часто спрашивают, почему я здесь, ведь в Европе лучше, чем в Шымкенте. К сожалению, это не говорит о патриотизме казахстанцев.





Также многие удивляются, что я живу в Шымкенте уже больше 20 лет, но до сих пор не говорю на казахском. Когда я приехал, все говорили на русском, и я учил тот язык, на котором всем удобно разговаривать. У нас в Бельгии тоже два языка: французский и нидерландский. В нашей стране люди моего поколения говорят на двух языках. Сейчас многие изучают немецкий, испанский или английский. От этого отношения между людьми натянутые.

Своего сына, который родился в Шымкенте, я заставляю учить казахский язык. Он единственный во дворе, кто говорит на казахском, русском, французском и английском языках.





А еще каждый раз, когда я езжу в Европу с сыном, то замечаю, что в Казахстане дети уважительнее относятся к старшим и людям в общем, чем в Европе. Люди здесь вежливые.

Было время, когда в компании были тяжелые времена, люди несколько месяцев не получали зарплату. Но даже в такое время они приходили на работу и были спокойными. Я был удивлен. Если бы такое произошло в Европе, то предприятие бы остановилось и никто бы не пришел на работу.





Я проработал в компании до 2019 года. Затем был период, когда я путешествовал и работал в качестве технического консультанта.

О планах

Мне нравится жить в Казахстане, чувствую себя здесь безопасно. Я говорил с женой, и если в стране будет все так же безопасно и комфортно для проживания, как это было в последние годы, то мы продолжим жить здесь и дальше.