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NVIDIA представила обновленную нейросеть GauGAN2 — она рисует фотореалистичные пейзажи в высоком разрешении
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Сегодня в 11:36

NVIDIA представила обновленную нейросеть GauGAN2 — она рисует фотореалистичные пейзажи в высоком разрешении

4 января NVIDIA выпустила обновление для программы NVIDIA Canvas — графического редактора, создающего с помощью ИИ реалистичные пейзажи на основе схематичных рисунков.

С новым обновлением в программу добавили ИИ GauGAN2, а разрешение получаемых изображений увеличили в четыре раза — с 256x256 до 1024x1024 пикселей. В редакторе также появились пять новых кистей для рисования, имитирующих реальные текстуры: солому, цветы, ил, грязь и кустарники.

Нейросеть может оказаться полезной для создания концепт-артов, поскольку умеет генерировать не только пейзажи, но также абстрактные миры: например пейзажи с двумя солнцами, как на пустынной планете Татуин из «Звездных войн». Попробовать алгоритм можно на сайте разработчиков.

Источник: vc.ru

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#технологии #искусственныйинтеллект #нейросеть #nvidia #рисование
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