«Нужно смотреть на жизнь, как на игру», — Руслан Хайруллаев о постоянном развитии и постановке целей

Я предприниматель и блогер. Сегодня люди оценивают друг друга по тому, что происходит в социальных сетях. Поэтому Instagram — моя личная анкета, где я показываю свою жизнь и работу.



Я мечтатель. Чтобы добиться чего-то, нужно сформировать в голове четкие цели. Все, что я имею сегодня — плоды моих мечтаний.

Все, что я имею сегодня — плоды моих мечтаний

Я энергичный и настойчивый человек. Стараюсь реализовать все свои идеи.

Люблю эстетику и красивые вещи. Мне нравится шопинг. Это поднимает мне настроение.

Я общительный, люблю поговорить. Ценю искренность и искренних людей.





Я фанат нашего города и обожаю Алматы. Для меня нет города лучше, потому что с ним связано множество воспоминаний.

Мои принципы и в жизни, и в работе простые: быть честным, быть искренним, соблюдать договоренности.

Еще один принцип — никогда не обрывать ни с кем связи. Это касается любых ситуаций: ссоры с другом или увольнения сотрудника. Нужно помнить, что благодаря людям, которых ты встретил в жизни, ты стал тем, кем стал. И брать за это ответственность.

Если сталкиваетесь с проблемой, нужно ее атаковать. К каждой сложности я отношусь как к новой задаче. А у любой задачи есть решение, и не одно. В мире живет восемь миллиардов человек, и они сталкиваются со схожими проблемами, а значит, кто-то знает правильный ответ.





Один из принципов — смотреть на жизнь, как на игру. В любой игре, чтобы в ней был смысл и интерес, есть три компонента: свобода, цель и барьеры. Так и в жизни: у вас должна быть свобода, цель и препятствия. Чем больше цель, тем больше препятствий и тем больше свободы. Тогда жизнь будет интересна и наполнена смыслом, стремлением.

Один из принципов — смотреть на жизнь, как на игру

Мне нравится знакомиться с новыми людьми. Я кайфую от общения с интересными личностями. Наличие большого количества друзей — это моя суперсила.

Есть друзья, с которыми мы общаемся много лет. С ними всегда здорово вспомнить школьные годы, студенчество. Но мой основной круг общения сегодня — это люди, которых я приобрел за последние пять-шесть лет предпринимательства. Это друзья, с которыми нас объединяют общие убеждения, цели, ценности. Мы постоянно учимся и обмениваемся друг с другом новыми знаниями. Подталкиваем друг друга к развитию.





Я не создаю себе кумиров. Но большое влияние на меня оказал Жексен Васильевич. Его тренинг круто повлиял на мою жизнь. Я работал с ним, как с ментором, около полугода. Он направлял меня, отвечал на вопросы. Короткого общения с ним хватало, чтобы я получал заряд мотивации и шел к своим целям.

Мне нравится узнавать новое, поэтому я постоянно учусь. В 24 года прочел первую книгу и сходил на первый тренинг. Тогда в голове все перевернулось. Я понял, как много интересного в мире, как много я могу сделать, если приобрету нужные навыки. С тех пор я потратил на свое обучение около 100 000$. Мне нравится уверенно чувствовать себя в любой беседе. Нравится, что благодаря знаниям я могу созидать, находить решение разных проблем и получать удовольствие от маленьких побед.

Верю, что нужно заниматься тем, что ты искренне любишь. Тогда ты сможешь сделать свою жизнь намного счастливее. Я работал в найме лишь раз. Мне было 19 лет, и я устроился кредитным менеджером в магазин бытовой техники. Спустя две недели я ушел и вскоре занялся предпринимательством. Бизнес — это продолжение меня, то, что доставляет мне удовольствие и кайф.





Я веду подкаст, где делюсь историями предпринимателей. Помогаю людям понять, что предприниматели — это не сверхлюди, а личности, у которых есть сильное желание и стремление чего-то достичь.

Сегодня модно быть творческим и непредсказуемым, перескакивать с одного на другое, постоянно искать себя. Но правда в том, что человеку быстро наскучивает совершать рутинные действия, он устает от проблем и сложностей. А чтобы сделать что-то по-настоящему крутое и великое, быть в чем-то профессионалом, нужно выбрать то, что тебе нравится. И бить в одну точку.

Я веду наставничество и всегда говорю людям, что они получат на моем обучении три вещи: новые знания, подтверждение тому, что они уже знают, и большой заряд мотивации. Потому что единственное, чего часто не хватает людям — призыва к действию. Мне нравится, когда мои ученики создают бизнес или увеличивают прибыль в уже существующих компаниях. Я хочу улучшать жизнь людей посредством передачи знаний и красоты.