Нурдаулет Айдосов о своей карьере, и как стал председателем правления Jysan Invest

Нурдаулет Айдосов, 33 года, город — Алматы, председатель правления Jysan Invest, @n.aidossov





О карьере и развитии Jysan Invest

Во время обучения в КИМЭП я направил резюме на прохождение практики в несколько крупных международных банков. Меня взяли в HSBC в департамент по работе с ценными бумагами. Я понял, что мне интересна эта отрасль, проработал там несколько лет. Затем меня пригласили в Visor Capital, где я получил опыт работы с топовыми иностранными специалистами.

Когда появилась потребность в дополнительном образовании, я решил поступить в зарубежный вуз. Получил степень MBA в Mannheim Business School. Когда мы выбираем университет в 16 лет, мы не до конца понимаем, чего хотим от будущего. Но, когда получаем второе образование, можем провести более глубокий анализ и сделать осознанный выбор. Рекомендую сначала получить практический опыт, понять, что вам нужно. Тогда при помощи магистратуры вы сможете поменять что-то в своей жизни.

По возвращении я понял, что подходящих открытых вакансий на рынке не так много. Поэтому вернулся в Visor Capital, но уже на руководящую позицию. Это было идеальное место для того, чтобы строить успешную карьеру. Я хорошо изучил структуру компании, понял, как все работает изнутри. После этого занимал менеджерские позиции в других компаниях. Отучился дистанционно в университете «Туран» и получил диплом по юриспруденции. И уже чуть больше года являюсь CEO Jysan Invest.

Jysan Invest — часть экосистемы Jysan, которая объединяет банки в Казахстане, России и Кыргызстане, брокерские, управляющие, страховые компании. В группе компаний также есть маркетплейс, доставка, мобильная связь. Все, что нужно, можно найти в приложении Jysan.

Мне нравится наш бизнес, потому что мы приносим людям пользу. Клиенты приходят к нам, чтобы приумножить свой капитал, и мы помогаем им в этом. Все наши продукты дают людям три важных вещи: надежность, доходность, внимание.

У нас самая широкая продуктовая линейка среди казахстанских брокеров. Есть доступ ко всем крупным площадкам, где можно приобрести ценные бумаги. Широкая линейка паевых инвестиционных фондов. Мы сделали так, чтобы казахстанцы могли инвестировать уже с 1 доллара или 100 тенге. Это доступно каждому. Хотим, чтобы культура инвестирования в нашей стране развивалась. Активно ведем социальные сети, публикуем там простой и понятный контент в просветительских целях.

О корпоративной культуре

Корпоративная культура Jysan Invest сложилась в ходе развития компании.





У нас есть семь базовых принципов, которых мы придерживаемся в работе:

— профессионализм

— инициативность — мы часто общаемся с сотрудниками и потребителями, принимаем их идеи по улучшению бизнеса

— ответственность

— предприимчивость — это синоним слова креативность, умение решать задачи нестандартным способом

— приверженность — участие в деятельности компании, лояльность к бренду, его поддержка

— сотрудничество — взаимовыручка между сотрудниками

— трудовая дисциплина, но мне ближе понятие «командная работа».

Каждый год мы делаем проверку всех сотрудников на соответствие этим пунктам.

Мы проводим на работе большую часть своего дня, поэтому важно, какая атмосфера в коллективе. Идеальный сотрудник для меня тот, кто утром спешит на работу, а вечером домой. Мы к этому стремимся.

Каким должен быть руководитель

Руководитель должен хорошо знать бизнес, видеть картину полностью. Я максимально изучаю все аспекты деятельности отделов. Считаю, что не имею права не знать какую-либо часть работы. Это помогает принимать правильные решения, отвечать на вопросы, принимать или отклонять предложения. Так как на мне лежит ответственность перед акционером и советом директоров.

Руководитель должен быть влюблен в свой бизнес





Руководитель должен быть влюблен в бизнес, продукт, который он делает. Я всегда изучаю теорию, анализирую рынок, исследую международный опыт, схожие продукты и альтернативные решения.

Также нужно уметь чувствовать людей. Думаю, это приходит с опытом. Важно изучение работы каждого сотрудника, оценка и поощрение его вклада. Никакая работа не должна остаться незамеченной. Важно знать, что делает каждый сотрудник, и успеть проговорить с ним его достижения, помочь при необходимости. Каждый месяц я успеваю пообщаться со всеми 70 сотрудниками, послушать их, понять, что все под контролем. Придерживаюсь принципа, что пять шагов к компании делает сотрудник и пять шагов делает компания навстречу сотруднику. Это постоянный процесс, когда обе стороны должны прикладывать усилия для эффективной и комфортной работы. Тогда ты можешь оценить состояние бизнеса, его возможности и слабые стороны.

Нужно уметь принимать решения. Пропускать вопросы через призму философии компании, понимать, на что повлияет это решение, насколько этот вопрос проработан, и делать выводы в сжатые сроки. В компаниях, где решения не принимаются, нет роста.





Руководитель должен уметь правильно ставить задачи и доносить их важность, необходимость. Ресурсы компании часто ограничены, и расходовать их на неправильно поставленные задачи — большая роскошь. Когда сотрудник понимает, что от него ждут и зачем он это делает, может работать эффективнее.

Каждый руководитель сталкивается с вопросом формирования команды. И в нашем бизнесе это ключевой фактор. Я всегда обращаю внимание на две вещи: мотивация и навыки. Если у кандидата нет опыта, но есть желание, он сможет всему научиться. Также для эффективной работы важны навыки быстрой адаптации к меняющимся условиям, усвоения новой информации.

Но всегда нужно помнить, что каждая компания уникальна, ищет сотрудников, которые разделяют ее ценности и взгляды. Поэтому мой опыт может не подходить другим.

О преимуществах и сложностях

Недостаток руководящей позиции в том, что это тяжелая работа, которая требует от тебя постоянной бодрости и собранности. Иногда это выматывает, но я получаю удовольствие от такой деятельности.

Руководитель должен всегда принимать удар на себя, не может перекинуть ответственность на кого-то другого.

Руководители не могут позволить себе близкого, неформального общения с сотрудниками. Занимая такую позицию, ты в какой-то степени обречен на одиночество в этом плане. Зато я могу реализовывать все свои идеи, достигать весомых результатов, делать то, что мне нравится, и получать удовлетворение от работы.

Я всегда планирую свой день, неделю и всю жизнь





Я всегда планирую свой день, неделю и всю жизнь. Важно находить баланс, выстраивать день так, чтобы реализовать все свои планы. Ключевые совещания я планирую на полгода вперед, мне удобно работать в таком графике. Каждое утро слушаю аудиокниги, смотрю познавательные видео. Например, мне нравится YouTube-канал «Букич», где содержание любой книги можно узнать за 15 минут. Также я постоянно общаюсь с людьми разного возраста и сфер деятельности. Это помогает следить за трендами. Уделяю время спорту — занимаюсь боксом, играю в шахматы.

О планах

В планах расширение, предоставление новых уникальных предложений нашим клиентам. Будем работать над улучшением рабочих условий и обстановки, формированием сильной команды. Чтобы компания была в списке Best Places to Work.