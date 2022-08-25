Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => /upload/resize_cache/iblock/39e/400_450_240cd750bba9870f18aada2478b24840a/39e946b5b39f29ad783420311165b9f2.jpg
    [WIDTH] => 400
    [HEIGHT] => 450
)
nrg-ventures-zapustil-biznes-akselerator-dlya-razvitiya-startapov-na-rynkah-blizhnego-vostoka
NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока
78
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:20

NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока

Фонд NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для технологических компаний с основателями из постсоветского пространства, которые собираются выходить на рынки Ближнего Востока.

За время акселерации стартап оценит потенциал своего развития в странах Ближнего Востока, релоцирует бизнес в Персидский Залив, проведет пилоты с корпорациями Персидского Залива, получит инвестиции от местных венчурных фондов, частных инвесторов и NRG Ventures.

Критерии отбора:

— один из основателей родом из постсоветских стран

— стартап считает ближневосточный регион стратегическим для своего бизнеса

— приоритетные направления: DeepTech, AI, FinTech, HealthTech, Logistics, Robotics, Cybersecurity, E-commerceFoodTech, TravelTech

— стадия развития: Pre-Seed, Seed

— первые продажи/продажи до $1 млн в год.

Условия участия:

— $100 тыс. грант для релокации и запуска бизнеса в регионе

— опцион в стартапе, который будет реализован при привлечении акселератором клиентов и инвесторов

— проживание в стартап-коливинге в одном из хабов в ОАЭ и Саудовской Аравии в составе не менее двух человек из команды.

Источник: rb.ru

б2.png

Узнайте первыми:

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#стартап #бизнес #технологии #it #акселератор
Поиск по сайту:
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Астанчане смогут заранее рассчитать размер своей пенсии
1824
В Нур-Султане планируют создать около 15 000 новых рабочих мест
602
Фотограф из Казахстана представил выставку в Париже
2457
Подписаться

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.