NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для развития стартапов на рынках Ближнего Востока

Фонд NRG Ventures запустил бизнес-акселератор для технологических компаний с основателями из постсоветского пространства, которые собираются выходить на рынки Ближнего Востока.

За время акселерации стартап оценит потенциал своего развития в странах Ближнего Востока, релоцирует бизнес в Персидский Залив, проведет пилоты с корпорациями Персидского Залива, получит инвестиции от местных венчурных фондов, частных инвесторов и NRG Ventures.

Критерии отбора:

— один из основателей родом из постсоветских стран

— стартап считает ближневосточный регион стратегическим для своего бизнеса

— приоритетные направления: DeepTech, AI, FinTech, HealthTech, Logistics, Robotics, Cybersecurity, E-commerceFoodTech, TravelTech

— стадия развития: Pre-Seed, Seed

— первые продажи/продажи до $1 млн в год.

Условия участия:

— $100 тыс. грант для релокации и запуска бизнеса в регионе

— опцион в стартапе, который будет реализован при привлечении акселератором клиентов и инвесторов

— проживание в стартап-коливинге в одном из хабов в ОАЭ и Саудовской Аравии в составе не менее двух человек из команды.