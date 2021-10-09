Facebook создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента

Facebook объявила о создании Creator Fund для поддержки авторов контента для своей VR-платформы Horizon Worlds.

Соцсеть проведет несколько конкурсов на создание «лучших миров Horizon». Три победителя каждого конкурса получат до $10 000. В начале 2022 года Facebook запустит акселератор для VR-разработчиков. В ноябре компания начнет принимать заявки от участников.

В августе Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms для работы в виртуальной реальности.

Источник: vc.ru