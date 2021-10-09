Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
RUS
ENG KAZ
Поиск
WE
Перейти на офицальную страницу WE Project в Facebook Перейти на офицальную страницу WE Project во Вконтакте Перейти на офицальную страницу WE Project в Instagram
KAZ RUS ENG

Порекомендовать героя

WE важно, кто рядом с нами и нашими семьями. МЫ стремимся делать так, чтобы вокруг нас были надежные люди, которым можно доверять. Рекомендуя людей, обратите внимание на наши ценности и ориентиры.

    Наши люди WE:

  • Наш Человек стремится создавать то, что улучшает жизнь людей

  • Наш Человек в общении с окружением честен и справедлив, порядочен и верен

  • Вы доверяете ему и уверены в его искренности

  • Наш Человек живет полной жизнью: любимая семья, достойное окружение, любимое дело, интересное хобби

  • Наш Человек всегда идет вперед и развивается

  • Наш Человек неравнодушен и готов вместе с нами создавать добрые дела

Далее
Порекомендовать героя

Выберете одну или нескольо рубрик, в которую вы рекомендуете человека


Закрыть поиск
ВАША ЗАЯВКА ПРИНЯТА

Спасибо за неравнодушие!
Нам важно узнавать о достойных людях, чтобы рассказывать о них городу!

Вернуться на главную

Подписаться на рассылку

Array
(
    [SRC] => 
    [WIDTH] => 0
    [HEIGHT] => 0
)
facebook-sozdala-fond-na-10-mln-dlya-podderzhki-avtorov-vr-kontenta
Facebook создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента
54
Главная
/
Возможности
/
Новости

Сегодня в 10:45

Facebook создала фонд на $10 млн для поддержки авторов VR-контента

Facebook объявила о создании Creator Fund для поддержки авторов контента для своей VR-платформы Horizon Worlds.

Соцсеть проведет несколько конкурсов на создание «лучших миров Horizon». Три победителя каждого конкурса получат до $10 000. В начале 2022 года Facebook запустит акселератор для VR-разработчиков. В ноябре компания начнет принимать заявки от участников.

В августе Facebook запустила открытую бета-версию бесплатного приложения Horizon Workrooms для работы в виртуальной реальности.

Источник: vc.ru

Подписаться на рассылку WE project!

Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.

#инвестиции #facebook #разработчики #vr #фонд
C ЭТОЙ СТАТЬЕЙ ЧИТАЮТ
Сотрудничество между КазНУ и Оксфордским университетом будет расширяться
1924
В Казахстане к праздникам запустят дополнительные электропоезда
1002
Грант от Правительства Японии и Всемирного Банка
1921