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Новый транспортный маршрут: железная дорога вокруг Иссык-Куля
Новости Центральной Азии и мира

03.04.2025

Новый транспортный маршрут: железная дорога вокруг Иссык-Куля

По плану маршрут пройдет по северному берегу через Балыкчы, Тамчы и Чолпон-Ату, а по южному — через Боконбаево до Каракола. Это улучшит транспортное сообщение и соединит курортные зоны.

Реализация займет примерно пять-шесть лет.

Источник: kabar.kg

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