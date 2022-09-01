Новый сериал AOOL House и «Острые козырьки» по-казахски. Что смотреть на YouTube

Продолжаем любимую рубрику, в которой делимся актуальными и интересными видео от контентмейкеров Центральной Азии.





ОСТРЫЕ КОЗЫРЬКИЛЕР | bayGUYS | 18 шығарылым

Интересный выпуск-пародия на сериал «Острые козырьки» от казахстанских контент-мейкеров. Долгожданную серию высоко оценили подписчики в комментариях.

Әйелдер шындыққа сенбейді | «БАЖА» 2 серия

Новая серия проекта от Salem Social Media «Бажа». В центре сюжета Баха, Толик, Муха и их возлюбленные.

ҚЫЗ ҰЗАТУ | УМРАҒА ЖОЛДАМА





Совсем недавно блогер Разия Кузиева вышла замуж. Моменты со свадьбы удалось запечатлеть ее подруге Асие. Влог девушки получился насыщенным и интересным, и уже набрал более 100 000 просмотров.

Как работает Visa, мировой лидер индустрии цифровых платежей





В новом выпуске Бейбит Алибеков беседует с Верой Платоновой — старшим вице-президентом и региональным менеджером компании Visa в Украине, Грузии, странах СНГ и Юго-Восточной Европы. Она руководит деятельностью Visa в 17 странах.

Галым Калиакбаров про кошек





Stand Up Astana — это сообщество профессиональных комиков, которые шутят на темы, близкие каждому. Свежий выпуск от Галыма посвящен всем кошатникам.

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Динара Сатжан взяла интервью у Александра Савельева, который работает в сфере продаж уже 13 лет. За это время он создал 350 отделов продаж и основал бизнес-школу Rich Brothers. Выпуск получился интересным и полезным.

КАК и СКОЛЬКО зарабатывает ЯХТ-КЛУБ? / Иссык-Куль 2022





Яхт-клуб — место, где паркуются и обслуживаются яхты и катера. Эти яхты сдаются в аренду, используются для водных прогулок туристов. В этом выпуске о том, как развивается индустрия на Иссык-Куле, как и сколько на этом можно заработать.

Кубат Оторбаев: «Коом азыр акча кууп кетти »





Выпуск от Назиры Айтбековой, в котором девушка пообщалась с Кубатом Оторбаевом о выходе его новой книги и не только.

Аскат Сулайманов май «ичпеген» электромобили менен тааныштырат| «50 сом менен Балыкчыга барып келем»





Новое видео от канала SuperTV, где Аскат Сулайманов рассказал об электромобилях.

Косячники | AOOL House | 1 серия | +КОНКУРС





Еще один новый казахстанский сериал. В центре сюжета: Олжас, Таир, Алто и Санек. Они живут в ауле и весело проводят свои дни. Пытаясь скрасить будни, ребята придумывают разные развлечения. Но все меняется, когда они узнают о проблемах своих близких. Теперь им придется оставить беззаботную жизнь и пойти на риски.