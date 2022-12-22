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Новый проект Yeski Taspa: каверы казахских ретро хитов зазвучали по-новому
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01.01.2000

Новый проект Yeski Taspa: каверы казахских ретро хитов зазвучали по-новому

Старые, добрые времена… Немного по-новому. Рассказываем, чем проект удивляет меломанов, почему нравится разным поколениям и какие возможности дает молодым артистам.

В Казахстане стартовал новый музыкальный проект Yeski Taspi. Знакомые, но незаслуженно подзабытые произведения казахских композиторов обретают новое звучание благодаря мастерству молодых артистов и нестандартному подходу в выборе аранжировки для каверов, в том числе с элементами симфонического и хорового сопровождения.

Азамат Демеген, продюсер музыкального проекта Yeski Taspa

Это не просто возрождение известных ранее произведений и знакомство нового поколения с хитами прошлых лет. Песни в новой аранжировке и исполнении завоевывают слушателей разных возрастов. Такое новое видение формата и звучания – это возможность для молодых артистов реализовать свой талант и показать его широкой аудитории. И это наш культурный мост между поколениями.

Проект реализуется продюсерским центром Artjaq при финансовой поддержке Jusan.

Асем Замзам, бренд-менеджер Jusan

Yeski Taspa — эмоциональный проект, который соединяет прошлое и настоящее и помогает сохранить ценность культурных явлений нашего общества, построить мосты между поколениями. Мы активно поддерживаем креативную экономику Казахстана, местных исполнителей и деятелей искусства и культуры в рамках стратегии банка «Верим в каждого — верим в тебя» и открыты к интересным коллаборациям.

В музыкальном проекте приняли участие Али Окапов, Нуржан Керменбаев, Ray, Yenlik, Ace, Arshat, Qanay и другие артисты. Некоторые участники оказались младше выбранных песен всего на несколько лет.

Али Окапов представил свою версию песни прошлых лет Мадины Садвакасовой «Айтатын сағансырым бұл»: «В таких проектах сразу на ум приходят известные песни из прошлого. Я подумал, что необязательно выбирать именно хит, и так сказать схитрил, выбрав вроде и ретро, но и одновременно песню, близкую современному стилю».


Исполнитель Arshat выбрал песню, которую слушал его отец, «Ақ кеме» композитора ЕржанаСерикбаева в исполнении Жұбаныша Жексенұлы. По словам молодого артиста, ему нравятся все песни Ж. Жексенұлы, в том числе, про маму, но именно «Ақ кеме» была мечтой, которая осуществилась. Певец продемонстрировал свои вокальные данные, не сильно отходя от оригинала, и признался, что раньше не углублялся в текст, но в этот раз прочувствовал в нем некое раскаяние.


Певец Ray исполнил песню «Аңсар әнім» группы «МузАРТ»: «В моей семье слушали песни «МузАРТ» на магнитофоне. Дома была кассета группы, отец всегда ставил ее в машине. Среди множества песен мне очень нравилась «Аңсар әнім», не думал, что буду исполнять ее в проекте, но выбор пал именно на нее».


Певица Yenlik свою песню «Мен деп ойла» в рамках проекта Yeski Taspa впервые услышала в исполнении Айжан Нурмаганбетовой, даже принимала участие с хитом в школьном конкурсе. Он оказался близок голосовым данным и характеру певицы, так что выбор был очевиден.


Послушать эти и другие хиты в новом прочтении можно на YouTube. По словам продюсеров проекта, формат и подачу пользователи уже оценили: выражают благодарность и надежду на второй сезон.


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