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Новый альбом V $ X V PRiNCE и хит от The Limba. Новинки от артистов из Центральной Азии
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Вчера в 15:45

Новый альбом V $ X V PRiNCE и хит от The Limba. Новинки от артистов из Центральной Азии

Собрали 13 музыкальных новинок от артистов Центральной Азии, которые вы точно слышали этим летом.


Yenlik — BIR KEM DUNIE


С 7 июля Ozen неделю знакомила школьников с режиссерским, актерским и операторским мастерством в селе Жаланаш. После ребята записали тритмент к песни Енлик и вместе сняли клип.

Все интересные моменты команда сняла на камеру и создала для зрителей документальный фильм.


The Limba — KI KI


29 июля The Limba выпустил очередной хит — композицию KI KI. Слушатели отметили сходство трека с творчеством The Weeknd и ждут дуэта казахстанского исполнителя с мировой звездой.


Fatbelly — «Без тебя»


10 июня казахстанский блогер и певец Fatbelly выпустил трек, который сразу завирусился на просторах интернета. Особенно сингл «Без тебя» полюбился пользователям TikTok.


V $ X V PRiNCE — альбом «NOVЫЙ»

Амбициозный и талантливый певец и рэп-исполнитель Асха Принц выпустил полноценный альбом «NOVЫЙ» 29 июля. В записи альбома также приняли участие Кисло-Сладкий & Bonah и De Lacure.


Dose — «На Луну»


Павлодарский рэп-исполнитель Dose представил пропитанную летним настроением композицию «На Луну», где герой признается в своей симпатии девушке.



Ulukmanapo — Balagun


30 июня этого года кыргызский артист Ulukmanapo представил вниманию своих слушателей трек «Балаган». Комментаторы отметили, что это песня, которая будет звучать во всех клубах этим летом.



Bakr — «Вредина»


Очередной хит от кыргызского певца Bakr. Трек вышел 1 июля и уже набрал более 1 200 000 просмотров.


Mona Songz — «Лепестками», EP «Феромоны»

Пару дней Mona Songz выпустил песню из своего нового EP-альбом «Феромоны». Премьера альбома состоится 12 августа.


Denis Ten — Blind Love

В июле состоялась премьера фильма «Слепая любовь» по сценарию Дениса Тена. Песня стала саундтреком к картине.


Amre x 2RAR — «Есіңде ме бұл ән»

Долгожданный дуэт казахстанских исполнителей Ернара Садирбаева и Турар Ыдырыса вышел около двух недель назад.


AlvinToday — «Высоко-опасно»

Новый трек от AlvinToday — «Высоко-опасно» уже можно прослушать на всех цифровых площадках.


Akha — «Отан Ана»

Новая песня от Ахмета Усербека на казахском языке. В песни исполнитель поет о любви к Родине.

Подробнее об Akha можно прочитать по ссылке.


Makvin — Karavan

Ерболат, более известный как Makvin, выпустил сингл Karavan 29 июля. Слушатели отмечают, что трек заслуживает больше прослушиваний.

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#искусство #новинки #музыка #артист #центральнаяазия
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