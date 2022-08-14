Новый альбом V $ X V PRiNCE и хит от The Limba. Новинки от артистов из Центральной Азии

Собрали 13 музыкальных новинок от артистов Центральной Азии, которые вы точно слышали этим летом.
Yenlik — BIR KEM DUNIE
С 7 июля Ozen неделю знакомила школьников с режиссерским, актерским и операторским мастерством в селе Жаланаш. После ребята записали тритмент к песни Енлик и вместе сняли клип.
Все интересные моменты команда сняла на камеру и создала для зрителей документальный фильм.
The Limba — KI KI
29 июля The Limba выпустил очередной хит — композицию KI KI. Слушатели отметили сходство трека с творчеством The Weeknd и ждут дуэта казахстанского исполнителя с мировой звездой.
Fatbelly — «Без тебя»
10 июня казахстанский блогер и певец Fatbelly выпустил трек, который сразу завирусился на просторах интернета. Особенно сингл «Без тебя» полюбился пользователям TikTok.
V $ X V PRiNCE — альбом «NOVЫЙ»
Амбициозный и талантливый певец и рэп-исполнитель Асха Принц выпустил полноценный альбом «NOVЫЙ» 29 июля. В записи альбома также приняли участие Кисло-Сладкий & Bonah и De Lacure.
Dose — «На Луну»
Павлодарский рэп-исполнитель Dose представил пропитанную летним настроением композицию «На Луну», где герой признается в своей симпатии девушке.
Ulukmanapo — Balagun
30 июня этого года кыргызский артист Ulukmanapo представил вниманию своих слушателей трек «Балаган». Комментаторы отметили, что это песня, которая будет звучать во всех клубах этим летом.
Bakr — «Вредина»
Очередной хит от кыргызского певца Bakr. Трек вышел 1 июля и уже набрал более 1 200 000 просмотров.
Mona Songz — «Лепестками», EP «Феромоны»
Пару дней Mona Songz выпустил песню из своего нового EP-альбом «Феромоны». Премьера альбома состоится 12 августа.
Denis Ten — Blind Love
В июле состоялась премьера фильма «Слепая любовь» по сценарию Дениса Тена. Песня стала саундтреком к картине.
Amre x 2RAR — «Есіңде ме бұл ән»
Долгожданный дуэт казахстанских исполнителей Ернара Садирбаева и Турар Ыдырыса вышел около двух недель назад.
AlvinToday — «Высоко-опасно»
Новый трек от AlvinToday — «Высоко-опасно» уже можно прослушать на всех цифровых площадках.
Akha — «Отан Ана»
Новая песня от Ахмета Усербека на казахском языке. В песни исполнитель поет о любви к Родине.
Подробнее об Akha можно прочитать по ссылке.
Makvin — Karavan
Ерболат, более известный как Makvin, выпустил сингл Karavan 29 июля. Слушатели отмечают, что трек заслуживает больше прослушиваний.