Новые ЖК Алматы и Нур-Султана: где купить квартиру рядом с парками и аллеями

Нур-Султан
ЖК FreeDom
Фасад жилого комплекса реализован в светлых тонах, а каждая квартира имеет широкие окна, из которых открывается отличный вид на озеро и большой уютный двор с оригинальным ландшафтным дизайном.
Дворовая территория ЖК реализована по концепции «тихий двор»: ограниченный доступ для машин и посторонних людей, а также множество зеленых уголков.
Застройщик: BI-group
Стоимость: от 492 431 тг за кв/м
Контакты: 8778 360 33 66
ЖК Highvill Ishim С
Комплекс Highvill Ishim находится в административном центре столицы, возле Дворца мира и согласия. В районе с развитой инфраструктурой есть все возможности для обучения детей, шопинга и интересного отдыха.
В пешей доступности Президентский парк, Дворец Мира и Согласия, Национальный музей РК и площадь Независимости.
Застройщик: Highvill
Стоимость: от 434 120 тг за кв/м
Контакты: 8700 836 89 57
ЖК «7Я»
Одна из особенностей комплекса 7Я — наличие двух дворов: общий — большой, соединенный с остальными домами, и собственный — тихий, без шумных спортивных площадок. Благодаря этому, вы можете провести время как в уютной обстановке двора, где есть зоны отдыха, прогулочные дорожки и многое другое, так и в активной зоне со спортивным полем, площадками и детскими игровыми зонами.
Застройщик: Nova-city
Стоимость: от 414 200 тг за кв/м
Контакты: 8775 034 0340
ЖК ARGENTO
Концепция ARGENTO сформировалась благодаря следованию последним тенденциям — объединению природы и технологий. Близость Ботанического сада позволяет наслаждаться всем, что дает природа. Модное расположение настраивает на жизнь в ритме мегаполиса.
Здесь сходятся два мира: безмятежность и динамика, экологичность и технологичная урбанистика.
Застройщик: Basis-A
Стоимость: от 422 000 тг за кв/м
Контакты: 642 974
ЖК ESIL RIVERSIDE
Премиальный жилой комплекс, расположенный вдоль набережной реки Есиль, отличается сочетанием лаконичности и непревзойденности стиля — элитный район столицы, живописная панорама реки, близость зеленых массивов и просторные квартиры, создают условия для роскошной и счастливой жизни.
Застройщик: BI-group
Стоимость: от 612 100 тг за кв/м
Контакты: 8778 360 3366
Алматы
ЖК Atria
Жилой комплекс ATRIA расположен в одном из самых притягательных и динамичных мест Алматы, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева.
К жилому комплексу прилегает собственный парк. Здесь у каждого свой мир: детские и спортивные площадки, прогулочные и велосипедные дорожки и, конечно, цветущие клумбы и тенистые аллеи, как сочные зеленые акценты ландшафтного дизайна.
Застройщик: Basis-A
Стоимость: от 600 000 тг за кв/м
Контакты: 8727 364 72 82
ЖК R-House
Жилой комплекс состоит из четырех 17-этажных домов, расположенных таким образом, чтобы из окон большинства квартир открывались отличные виды, а посреди участка образовался просторный и уютный внутренний двор, закрытый от посторонних глаз и шума.
Архитектурные решения ЖК соответствуют современным тенденциям с применением новых технологий и экологически чистых материалов.
Застройщик: AK construction
Стоимость: от 460 000 тг за кв/м
Контакты: 8727 331 44 44
ЖК METROPOLE
METROPOLE — это территория яркого и сочного озеленения, авторского ландшафтного дизайна и множества мест для прогулок, отдыха и развлечений.
В вечернее и ночное время мягкое освещение в парке и подсветка зданий создают неповторимую атмосферу уюта и гармонии.
Застройщик: Basis-A
Стоимость: от 630 000 тг за кв/м
Контакты: 8727 277 77 77
ЖК «Аспан Сити»
Новый комплекс представляет из себя целый жилой квартал с комфортабельными домами и недорогими квартирами. Доступность и качество — основные критерии, которыми руководствовались при строительстве «Аспан сити».
Территория комплекса предусматривает все функциональные зоны необходимые для комфортного проживания, прогулок и активного времяпровождения. Внутри дворов и по периметру территории высажено много зелени, которая обеспечит жителей чистым воздухом и прохладой.
Застройщик: Exclusive Qurylys
Стоимость: от 285 000 тг за кв/м при 100% предоплате, без предоплаты стоимость от 355 000 тг
Контакты: 8727 339 37 24