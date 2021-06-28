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Новые ЖК Алматы и Нур-Султана: где купить квартиру рядом с парками и аллеями
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Сегодня в 15:45

Новые ЖК Алматы и Нур-Султана: где купить квартиру рядом с парками и аллеями

Наличие парка или аллеи для прогулки на свежем воздухе — важный фактор при выборе квартиры. Мы собрали девять жилых комплексов с зелеными уголками.

Нур-Султан


ЖК FreeDom


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Фасад жилого комплекса реализован в светлых тонах, а каждая квартира имеет широкие окна, из которых открывается отличный вид на озеро и большой уютный двор с оригинальным ландшафтным дизайном.

Дворовая территория ЖК реализована по концепции «тихий двор»: ограниченный доступ для машин и посторонних людей, а также множество зеленых уголков.

Застройщик: BI-group

Стоимость: от 492 431 тг за кв/м

Контакты: 8778 360 33 66


ЖК Highvill Ishim С


Комплекс Highvill Ishim находится в административном центре столицы, возле Дворца мира и согласия. В районе с развитой инфраструктурой есть все возможности для обучения детей, шопинга и интересного отдыха.

В пешей доступности Президентский парк, Дворец Мира и Согласия, Национальный музей РК и площадь Независимости.

Застройщик: Highvill

Стоимость: от 434 120 тг за кв/м

Контакты: 8700 836 89 57


ЖК «»


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Одна из особенностей комплекса 7Я — наличие двух дворов: общий — большой, соединенный с остальными домами, и собственный — тихий, без шумных спортивных площадок. Благодаря этому, вы можете провести время как в уютной обстановке двора, где есть зоны отдыха, прогулочные дорожки и многое другое, так и в активной зоне со спортивным полем, площадками и детскими игровыми зонами.

Застройщик: Nova-city

Стоимость: от 414 200 тг за кв/м

Контакты: 8775 034 0340


ЖК ARGENTO


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Концепция ARGENTO сформировалась благодаря следованию последним тенденциям — объединению природы и технологий. Близость Ботанического сада позволяет наслаждаться всем, что дает природа. Модное расположение настраивает на жизнь в ритме мегаполиса.

Здесь сходятся два мира: безмятежность и динамика, экологичность и технологичная урбанистика.

Застройщик: Basis-A

Стоимость: от 422 000 тг за кв/м

Контакты: 642 974


ЖК ESIL RIVERSIDE


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Премиальный жилой комплекс, расположенный вдоль набережной реки Есиль, отличается сочетанием лаконичности и непревзойденности стиля — элитный район столицы, живописная панорама реки, близость зеленых массивов и просторные квартиры, создают условия для роскошной и счастливой жизни.

Застройщик: BI-group

Стоимость: от 612 100 тг за кв/м

Контакты: 8778 360 3366



Алматы


ЖК Atria


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Жилой комплекс ATRIA расположен в одном из самых притягательных и динамичных мест Алматы, на пересечении проспекта Аль-Фараби и улицы Розыбакиева.

К жилому комплексу прилегает собственный парк. Здесь у каждого свой мир: детские и спортивные площадки, прогулочные и велосипедные дорожки и, конечно, цветущие клумбы и тенистые аллеи, как сочные зеленые акценты ландшафтного дизайна.

Застройщик: Basis-A

Стоимость: от 600 000 тг за кв/м

Контакты: 8727 364 72 82


ЖК R-House


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Жилой комплекс состоит из четырех 17-этажных домов, расположенных таким образом, чтобы из окон большинства квартир открывались отличные виды, а посреди участка образовался просторный и уютный внутренний двор, закрытый от посторонних глаз и шума.

Архитектурные решения ЖК соответствуют современным тенденциям с применением новых технологий и экологически чистых материалов.

Застройщик: AK construction

Стоимость: от 460 000 тг за кв/м

Контакты: 8727 331 44 44


ЖК METROPOLE


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METROPOLE — это территория яркого и сочного озеленения, авторского ландшафтного дизайна и множества мест для прогулок, отдыха и развлечений.

В вечернее и ночное время мягкое освещение в парке и подсветка зданий создают неповторимую атмосферу уюта и гармонии.

Застройщик: Basis-A

Стоимость: от 630 000 тг за кв/м

Контакты: 8727 277 77 77


ЖК «Аспан Сити»


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Новый комплекс представляет из себя целый жилой квартал с комфортабельными домами и недорогими квартирами. Доступность и качество — основные критерии, которыми руководствовались при строительстве «Аспан сити».

Территория комплекса предусматривает все функциональные зоны необходимые для комфортного проживания, прогулок и активного времяпровождения. Внутри дворов и по периметру территории высажено много зелени, которая обеспечит жителей чистым воздухом и прохладой.

Застройщик: Exclusive Qurylys

Стоимость: от 285 000 тг за кв/м при 100% предоплате, без предоплаты стоимость от 355 000 тг

Контакты: 8727 339 37 24

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#алматы #жилойкомплекс #квартиры #недвижимость #нурсултан
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