Новые виды виз появятся в Казахстане

В Казахстане введут инвестиционные визы и визы для ценных навыков, предусматривающие особые условия для получающих их иностранцев.

В рамках новой концепции будет предусмотрен механизм привлечения 100 лучших иностранных специалистов по часто привлекаемым и одновременно дефицитным для Казахстана профессиям. Задачей этих специалистов станет трансфер знаний и подготовка казахстанцев, занятых на производстве.

Иностранные бизнесмены, единовременно инвестировавшие 300 000 $ в экономику Казахстана могут получить «инвестиционная визу». Она будет давать право на десятилетний вид на жительство. Владелец визы сможет регистрировать бизнес, владеть собственностью, проводить финансовые операции.

Источник: tengrinews.kz