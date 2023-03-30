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Новые узбеки. Почему важно знать родной язык и как знание иностранных языков помогает в жизни
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Главный

Сегодня в 13:45

Новые узбеки. Почему важно знать родной язык и как знание иностранных языков помогает в жизни

Познакомились с молодыми узбекистанцами и узнали, как знание языков помогает им рассказывать о своей культуре, путешествовать и расширять кругозор.


Исламов Шухрат, 24 года, город — Самарканд, блогер, @shukhratkorea

Шухрат

О себе

Я родился в Таджикистане, но так как мои родители родом из Узбекистана, мое детство прошло в Самарканде. Я окончил факультет экономики и менеджмента СПБГТИ по направлению «Логистика». На данный момент веду блог о Корее и корейском языке в социальных сетях и являюсь автором языковых образовательных курсов.

О узбекском языке

С детства я владел тремя языками: русским, узбекским и таджикским. А позже выучил английский и корейский языки.

Из-за того, что я говорю на пяти языках, иногда забываю слова на родном языке, что приходится долго вспоминать. На моей странице в Instagram и TikTok даже есть видеоролик про это. Его оценили многие билингуалы.

Узбекский язык — это главный язык для коммуникации в Узбекистане. Владение родным языком помогает лучше понять местный менталитет, культуру и традиции. Хотя в Узбекистане проживает много разных национальностей, вся официальная документация ведется на узбекском языке.

О иностранных языках

Знание иностранных языков открывает много возможностей: новые знакомства, посещение красивых мест, способность разрешать возникающие сложности и независимость от экскурсоводов.

Люди, владеющие несколькими языками, могут чувствовать себя как дома, находясь в разных странах. Во время путешествий знание иностранных языков помогает мне чувствовать себя увереннее в чужой стране. Я посетил больше 10 стран, и во многих местах можно разъясняться на английском языке. Но в странах Юго-Восточной Азии популярны китайский, корейский, японский.

Когда мы изучаем иностранный язык, мы также узнаем культурные особенности того или иного народа. Знание языков расширяет наш кругозор и помогает узнавать мир.

Рекомендации

Не нужно бояться совершать ошибки. Важно больше практиковаться и общаться с носителями языка. Даже если вы не можете поехать в другую страну, есть возможность общаться с носителями в Интернете. Изучение иностранных языков улучшает память и может способствовать карьерному росту.

Азизбек Кодыров, 19 лет, город — Ташкент, менеджер, @aza.groza

Азизбек

О себе

В 12 лет я переехал в США. Учусь в Curtis Senior High School в 12 классе и параллельно работаю менеджером на частной парковке в аэропорту Sea Tac.

О узбекском языке

Я говорю на трех языках: русский, узбекский, английский. Для американцев я необычный человек.

Я владею узбекским языком на уровне носителя, не забыв его и в США, так как часто езжу в Узбекистан.

Узбекский язык — это неотъемлемая часть моей культуры. Без его знания жить в Узбекистане будет сложно.

Сложности при изучении языка могут возникнуть, только когда человек устает и языки перемешиваются в голове.

О иностранных языках

В процессе изучения иностранного языка человек погружается в другую культуру, расширяет свой кругозор. Круто, что изучение языка подталкивает к путешествиям.

Английский язык облегчает жизнь, особенно в путешествиях. Можно также изучить наиболее востребованные и несложные языки: испанский, французский, корейский, португальский и турецкий.

Люди, которые владеют несколькими языками, обладают множеством преимуществ. Они востребованы среди работодателей и имеют высокий статус в обществе.

Со знанием иностранного языка можно общаться с людьми из разных уголков планеты. Это может полностью изменить ваше восприятие мира. Вы также можете рассказывать другим о своей культуре и распространять ее по всему миру.

Рекомендации

Если вы на начальной стадии изучения иностранного языка, советую читать детские книги, каждое непонятное слово записывать в тетрадь вместе с переводом и заучивать его. Следите за блогерами, которые рассказывают о жизни за рубежом. Так у вас сложится представление о народе и стране, которая вам интересна.

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Мы пишем о том, что помогает сориентироваться в новом мире и выбрать то, что нужно именно вам.